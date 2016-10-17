Борцов с поборами судят… за поборы

Военная полиция, в том числе и военная автоинспекция, была создана и потому, что обычная полиция не вправе задерживать военнослужащих и расследовать их проступки, а Госавтоинспекция не вправе контролировать военный автотранспорт. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде слушается дело о поборах в военной полиции. По версии следствия, начальник регионального управления военной полиции ЦВО Геннадий Ящук организовал через своего заместителя майора Кирилла Кожевина целую систему поборов со своих подчинённых, военных полицейских.

Предварительное слушание прошло 10 августа этого года, затем вошли в процесс, состоялось 16 слушаний, последнее заседание было 14 октября.

– Из более ста пострадавших 85 уже опрошены в суде, их показания запротоколированы. Следующие слушания состоятся 20 и 21 октября и, судя по всему, они не последние. Других подробностей пока сообщить не могу, идёт процесс, – сообщила «ОГ» помощник судьи Юлия Гашкова.

А началось дело с того, что была конкретная жалоба, и прокурорская проверка показала, что не всё чисто в военно-полицейском ведомстве. Предварительное следствие вело Военно-следственное управление СКР по Центральному военному округу. О схеме поборов рассказал в суде один из пострадавших, помощник коменданта военного городка Тоцкий-2 Игорь Тайманкин. Он сообщил, что в ноябре 2014 года Кожевин якобы позвонил ему и сказал, что нужно сдать 350 тысяч рублей с премий, которые начисляют в конце года. Офицеры должны сдать по 50 тысяч, а военнослужащие-контрактники – по 30 тысяч рублей. Тайманкин должен был подготовить список полицейских, готовых сдать деньги. Кто откажется, у того будут неприятности от Ящука. Сам Тайманкин решил деньги сдать, чтобы не было проблем по службе. Остальных не заставлял, но в курс дела посвятил. Все, кто согласился, получили премии по максимуму. Позже начальники снизили планку мзды: с офицеров – по 30 тысяч, с контрактников – по десять тысяч.

Собранные 260 тысяч рублей Тайманкину распорядились привезти в комендатуру Оренбурга. Там офицер получил 300 тысяч рублей, собранных со служащих в этом городе, и всё передал представителю уфимской прокуратуры. Через два дня Кожевин подтвердил, что деньги получены. В ходе всех этих действий намекалось, что деньги предназначаются кому-то «наверх».

Показания Тайманкина подтверждаются и другими пострадавшими. По неофициальной информации, потерпевшими по делу проходят сотни военнослужащих, а созданная схема позволила начальнику полиции «заработать» десятки миллионов рублей. И Ящук, и Кожевин как во время предварительного следствия, так и на суде «идут в отказ», то есть свою вину не признают. Что ж, последнее слово – за судом. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы без права занимать определённые должности. Впрочем, дождёмся решения суда. Пока Геннадий Ящук отстранён от должности, а Кирилл Кожевин продолжает служить.