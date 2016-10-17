В Екатеринбург привезли останки древних животных

Плато Устюрт считается одной из самых загадочных точек планеты. Фото: Павел Косинцев

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

Учёные надеются, что исследования костей коров и овец, куланов и сайгаков, обитавших тысячи лет назад на плато Устюрт, помогут разгадать тайны поселения бронзового века.

Палеозоологи из Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев и Ольга Бочура минувшее лето провели в одной из самых загадочных точек планеты – на плато Устюрт в Казахстане. Это плато известно «стрелами», которые сравнивают с изображением на поверхности земли в пустыне Наска, комплексами каменных скульптур, подземными мавзолеями и другими необычными сооружениями. Наши учёные участвовали в экспедиции, которая ведёт раскопки крупного поселения позднего бронзового века под названием Токсанбай. Они привезли образцы останков домашних и диких животных, исследование которых поможет в изучении образа жизни людей, населявших эту территорию более трёх тысяч лет назад.

– Раскопки в этой части огромного плато Устюрт ведутся уже около десяти лет. Всё началось с того, что там случайно были обнаружены черепки посуды далёких времён. Археологи стали поднимать слой за слоем и раскопали древнее поселение, – рассказал «ОГ» старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

По его словам, поселение весьма загадочное. Местность, на первый взгляд, абсолютно непригодна для жизни: практически нет водоёмов, климат очень суровый: летом – зной, зимой – мороз. Но люди жили на этой территории, и они переселились сюда из более благоприятных климатических условий.

– На территории Токсанбая были найдены кости как диких, так и домашних животных. А кроме того, остатки жилищ с орудиями труда, обломками посуды и различной домашней утвари. Изучение быта живших здесь людей позволяет предположить, что изначально они были скотоводами и селились значительно севернее, в степной и лесостепной зонах, где разводили коров, овец, лошадей. Какие-то обстоятельства заставили их переселиться на плато, в пустыню, где они, чтобы выжить, были вынуждены заниматься в основном охотой, – пояснил Павел Косинцев.

Какова была причина для переселения? Пока это загадка для учёных. Как отметил палеозоолог, подобная смена типа хозяйствования крайне необычна и представляет интерес с точки зрения изучения способов приспособления древнего человека к разным условиям природной среды. Что любопытно, останки людей обнаружить пока не удалось, хотя сохранившиеся фрагменты жилищ позволяют предположить, что здесь жили не менее ста человек. По меркам эпохи бронзы, это достаточно большое поселение. Одна из версий: захоронения проводились на отдельной территории, вдали от поселения.

Сейчас и археологи, и палеозоологи приступили к лабораторному анализу собранных материалов и надеются понять, что заставило людей перебраться в пустыню и каким образом происходила адаптация.

Кроме того, свердловские палеозоологи смогут подробнее узнать, как изменились за тысячелетия домашние коровы и овцы, а также дикие сайгаки и куланы, на которых охотились древние люди. Первые результаты исследований будут известны в конце года.