С Луны – на Марс

На вопрос о высшем космическом разуме, Александр Лавейкин ответил: «Не существует разума выше, чем у человека, потому что человеческое сознание обширно, как сама Вселенная». Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

Александр ЛАВЕЙКИН приезжал в Екатеринбург на открытие выставки «Вперёд в космос», организованной Московским музеем космонавтики при поддержке корпорации «Рос­космос». После лекции, которую Лавейкин прочитал для посетителей выставки, космонавт ответил на вопросы корреспондента «ОГ».

– Александр Иванович, вы с детства мечтали о космосе?

– Мой отец, Иван Лавейкин, – лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, за войну сбил 24 немецких самолёта лично и 15 в групповых боях. И я хотел стать лётчиком, но, когда Гагарин совершил свой полёт, мне было 10 лет, и я решил стать космонавтом. После МГТУ имени Баумана пришёл работать в конструкторское бюро, которое прежде возглавлял Сергей Королёв, сразу написал заявление в отряд космонавтов. Медкомиссию с первого раза не прошёл, тренировался и в 1978 году был зачислен в отряд. На орбитальную станцию «Мир» стартовал в экипаже с Юрием Романенко в феврале 1987 года.

Досье «ОГ» Александр ЛАВЕЙКИН– космонавт СССР № 61, Герой Советского Союза. Родился 21 апреля 1951 года в Москве, где живёт и сегодня. Первый космический полёт совершил 6 февраля 1987 года. Трижды выходил в открытый космос. Женат, воспитал сына.

Выставка «Вперёд в космос» уже принимает посетителей в Доме печати. Она будет работать до 20 декабря, правда, вход платный. Фото: Александр Зайцев

– Какие перед вами стояли задачи?

– Станция «Мир» была запущена на полгода раньше. Там можно было жить, но научного оборудования не было. Мы принимали беспилотные корабли «Прогресс», снимали с них оборудование и устанавливали внутри станции, то есть были слесарями, монтажниками, электриками. Для аппаратуры требовалась электроэнергия, и мы выходили в открытый космос, чтобы установить солнечную панель. Кроме того, получали сверхчистый белок, который потом на земле использовался для изготовления лекарств. Помогали геологам искать нефть, газ, золото, а рыбакам – ловить рыбу.

– В космосе бывает страшно?

– Космонавты так долго тренируются, что готовы к любой расчётной и нерасчётной ситуации. На станции бывают и пожары, и разгерметизация, и поломки оборудования, но все справляются с такими ЧП, не испытывая ни страха, ни ужаса.

Фотографии рассказывают о буднях космонавтов. Фото: Александр Зайцев

– Вы сами сталкивались с нерасчётной ситуацией?

– В такой ситуации я совершил первый выход в открытый космос. В 1987 году, накануне Дня космонавтики, на орбитальную станцию «Мир» прибыл научный модуль «Квант», но стыковка не состоялась. Между «Квантом» и станцией оставалось расстояние порядка 200 миллиметров, было подозрение, что в стыковочный узел попал посторонний предмет. Мы с Юрием Романенко быстро подготовили и надели скафандры «Орланы» и вышли в космос, чтобы понять, что произошло. Пришлось обогнуть станцию, чтобы подобраться к стыковочному узлу. Посторонним предметом оказалась упаковка с использованными салфетками. Как она туда попала? До «Кванта» к нам приходил грузовой корабль, вынув груз, мы заполнили его станционным мусором. Такие корабли, попадая в плотные слои атмосферы, полностью сгорают при температуре три тысячи градусов. Видимо, когда загружали мусор, мешок случайно выпал, мы его достали, сообщили об этом в Центр управления полётом, Земля дала команду, и стыковка состоялась.

С помощью очков виртуальной реальности каждый желающий может «очутиться» внутри МКС. Фото: Александр Зайцев

– К чему сложнее всего привыкнуть на орбитальной станции?

– Она движется вокруг Земли со скоростью свыше 27,7 тысячи километров в час, орбитальные день и ночь сменяют друг друга каждые 45 минут. Чтобы солнце не мешало спать, приходится закрывать иллюминаторы, ведь режим дня на станции привязан к московскому времени. Ещё там очень шумно: постоянно шумят вентиляторы, поэтому у всех космонавтов проблемы со слухом. Невесомость – коварная штука. В её условиях иначе работают мышцы, чтобы они не атрофировались в отсутствии гравитации, как минимум два часа в сутки нужно заниматься физкультурой.

– Что космонавты берут с собой на орбиту?

– Берут книги, кто-то – гитару или предметы для рисования. А ещё – маленькие игрушки, перед стартом игрушку прикрепляют так, чтобы она висела перед носом. Ракета выводит космический корабль на орбиту за 540 секунд, как только начинается невесомость, игрушка всплывает. В этот момент космонавту необходимо проконтролировать отделение третьей ступени ракетоносителя. Все берут фотографии и какие-то талисманы. Моим талисманом был портсигар отца, который ему подарили в Свердловске в ноябре 1942 года. Отец приезжал сюда получать самолёты Ла-5 (их выпускали в Нижнем Тагиле, куда были эвакуированы ленинградские авиационный и авиамоторный заводы. – Прим. ред.). На портсигаре написано «От Свердловского горкома…», во время войны отец с ним не расставался.

На лекцию к космонавту Лавейкину пришли гораздо больше людей, чем ожидали организаторы. Фото: Александр Зайцев

– Каковы перспективы российской космической отрасли?

– У нас разработаны две программы: на период до 2025 года и более долгосрочная. Одно из направлений первой программы – продолжение полётов на Международную космическую станцию (МКС). Договор с США и Европой о её совместном использовании заключён до 2024 года. Если к тому времени политическая обстановка улучшится, будем продолжать совместное использование МКС, если нет – есть возможность её разделить. Второе направление – создание спутниковых группировок для дистанционного зондирования Земли, для обеспечения связи и телевидения, а также для съёмки недр. Также предстоит осваивать Луну и Марс. Для этого необходимы три условия: свой космодром (у нас есть «Восточный»), ракетоноситель (у нас есть «Ангара») и новый космический корабль. Сейчас создаётся корабль «Федерация», способный летать со второй космической скоростью, его первый полёт должен состояться в 2023 году.

– Зачем нам осваивать Луну?

– Там планируется создание постоянно действующей обитаемой станции, где может быть обсерватория, база для получения изотопа Гелий-3. Это очень энергоёмкий изотоп, его можно использовать в термоядерных реакторах, сейчас таких реакторов нет, но в перспективе они будут построены. Одного килограмма Гелия-3 хватит, чтобы освещать Москву в течение месяца. На Луне также может быть база для сборки космических кораблей, которые полетят на Марс. Корабль «Федерация» позволит совершать пилотируемые полёты на эту планету, продолжительность полёта составит 500 суток. Главной проблемой станет психологическое взаимодействие между членами экипажа в течение столь длительного времени.

В 1987 году Александру Лавейкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Фото: Александр Зайцев

– Как в наши дни стать космонавтом?

– В детстве надо делать зарядку, хорошо учиться, изучать английский, ведь на МКС два рабочих языка: русский и английский. После школы нужно поступить в технический вуз, а кроме того, заниматься в ДОСААФ, прыгать с парашютом. На сайте Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина есть подробная информация, по каким критериям отбирают кандидатов. Если считаете, что соответствуете, напишите заявление и отправьте через этот сайт. Его обязательно рассмотрят.

Лавейкин буквально на пальцах объяснял особенности работы МКС. Фото: Александр Зайцев