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Дорога Ивдель — Ханты-Мансийск сократила путь из Европы в Сибирь на 800 километров

В зоне, прилегающей к дороге, располагаются около 70 населённых пунктов Среднего Урала. Стоимость дороги в ценах соответствующих лет — 7,1 миллиарда рублей. Фото: Станислав Савин

В зоне, прилегающей к дороге, располагаются около 70 населённых пунктов Среднего Урала. Стоимость дороги в ценах соответствующих лет — 7,1 миллиарда рублей. Фото: Станислав Савин

  • Опубликовано в №194 от 18.10.2016 

Три года назад (в 2013 году) открылось сквозное автомобильное движение на участке Ивдель—Ханты-Мансийск. Таким образом завершилось строительство федеральной трассы Пермь — Нижневартовск.

Открывать дорогу на участок возле посёлка Пелым приехали руководители сразу двух регионов — свердловский губернатор Евгений Куйвашев и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Трасса, которую за время строительства успели прозвать «дорогой будущего», открыла короткий путь из европейской части страны в северные районы Сибири. Расстояние сократилось почти на 800 километров.

Эту дорогу строят с 2005 года на территории четырёх субъектов федерации: трасса прошла через Пермь, Серов, Ивдель, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, а сейчас прокладывается до Томска.

Новая дорога позволила открыть автобусное сообщение между Пелымом и Ивделем. Фото: Станислав Савин

На долю свердловчан выпала завершающая стадия строительства так называемого северного широтного коридора — Средний Урал стал связующим звеном для уже готовых, стремящихся навстречу друг другу отрезков из Перми и Ханты-Мансийска. Всего через Свердловскую область построили 149 километров трассы — расстояние не слишком большое, но условия — тяжелейшие: тайга, болота, полноводные северные реки… Самыми сложными были последние 60 километров перед границей с Югрой. Ежедневно здесь трудились около тысячи рабочих и до 400 единиц техники.

— Ещё год назад я с трудом верил, что эту грандиозную стройку на территории нашей области удастся закончить в 2013 году, — признался в тот день Евгений Куйвашев.

Дорожники успели положить последние километры асфальта буквально за несколько дней до первого снега.

Последние километры асфальта дорожные рабочие уложили за пару дней до первого снега. Фото: Станислав Савин

Новая дорога дала серьёзный импульс для развития северных территорий: если раньше на личном транспорте из Пелыма можно было выбраться только зимой (и дорога до Ивделя в 90 километров занимала порой все пять часов), то теперь до большой земли пелымчане могут с комфортом доехать в любое время года за пару часов.

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