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Северный автовокзал переедет на запад?

Сейчас руководство автовокзала прорабатывает новые, более дешёвые проекты реконструкции. Но обновление здания и расширение площадей, вероятно, произойдёт только после ЧМ-2018. Фото: academic.ru

Сейчас руководство автовокзала прорабатывает новые, более дешёвые проекты реконструкции. Но обновление здания и расширение площадей, вероятно, произойдёт только после ЧМ-2018. Фото: academic.ru

  • Опубликовано в №194 от 18.10.2016 

К ЧМ-2018 Северный автовокзал Екатеринбурга перенесут в западную часть города, заявил замглавы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.

Это позволит создать транспортно-пересадочный узел, с появлением которого жители городов-спутников смогут быстрее и удобнее добираться до центра уральской столицы. Руководство Северного автовокзала идею чиновников не разделяет.

— Переносить нас в западное направление нет никакого смысла, потому что сейчас большая часть автобусов от Северного автовокзала уходит на север области, а в случае переноса мы будем вынуждены сконцентрироваться только на рейсах в Первоуральск, Ревду и на маршрутах в пермском направлении, — рассказала «ОГ» представитель автовокзала Елена Фёдорова. — Предложений по поводу переезда мы не получали. А принять за нас окончательное решение власти не могут, поскольку Северный автовокзал — частное предприятие, инвестиции из городского и областного бюджетов мы не получаем.

Оперативный комментарий администрации о целесообразности переезда автовокзала на запад «ОГ» получить не удалось. Добавим, что в течение последних трёх лет обсуждался проект строительства на базе автовокзала современного транспортно-пересадочного комплекса, который увеличит его пропускную способность с 9 до 15 тысяч пассажиров в сутки.

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