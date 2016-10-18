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«Когда я на почте служил ямщиком...»

18 октября 2016, 17:53
После двух лет службы почтальоном екатеринбуржец Павел Колтышев ушёл в программисты. Фото: Александр Зайцев

После двух лет службы почтальоном екатеринбуржец Павел Колтышев ушёл в программисты. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №195 от 19.10.2016 

Новость о том, что в отделения Почты России на работу с 1 октября до 31 декабря выйдут до 150 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу (АГС), распространилась быстро. Однако у нас в области — это всего один человек, хотя принять Свердловское отделение готово не менее 20.

Имя призывника пока не раскрывается, известно лишь, что он из Екатеринбурга и женат, а это означает, что в столице Урала его и оставят работать в одном из отделений. Молодому человеку предстоит стать почтальоном или оператором связи.

— Первый альтернативщик у нас появился примерно в 2007 году. Самое большое количество — сразу пять человек — было в одном из призывов 2014 года, — рассказала Анна Первушина, руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал Почты России. — Но на данный момент все призывники, проходившие у нас службу, её уже закончили, последний — в августе этого года в Краснотурьинском отделении.

Правда, служба на Почте России длится 21 месяц, в организациях, подведомственных Российской армии — 18, а обычная военная служба — всего 12 месяцев. Зато при АГС специалист получает зарплату в соответствии с занимаемой должностью, ему предоставляются отпуска и оплачиваемые больничные. Тем не менее цифры, сколько юношей по итогам этого осеннего призыва отправятся на АГС — ужасно малы — всего шесть человек. Один — на Почту России, остальные пять — в медицинские учреждения Челябинской области.

Альтернативную гражданскую службу пока нельзя назвать популярной, хотя такой механизм у нас в области работает с 2005 года. Более того, по статистике, приведённой Военным комиссариатом Свердловской области, за 11 лет специальной комиссией были одобрены 82 заявления, а прошёл АГС всего 41 человек, остальные отказались и пошли служить по старинке.

— Мы связываем это с тем, что предлагаются востребованные, но низкооплачиваемые профессии, например, почтальон, санитар. Зачастую это ещё и достаточно тяжёлый физический труд, не всем он по силам. Женатые могут рассчитывать, что их оставят в родном городе, остальных же распределяют по-всякому, у нас и на Дальний Восток ребята уезжали, — объяснил Вадим Денисов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Свердловской области.

Кроме того, всем желающим попасть на альтернативную гражданскую службу необходимо вовремя подать заявление — как минимум за полгода до призыва в армию. Пройти медкомиссию, узнать, что ты годен, и потом захотеть в альтернативщики не получится. В заявлении же молодому человеку придётся обосновать, почему военная служба противоречит его убеждениям, вероисповеданию.

— Я писал о том, что не вижу себя в образе военного, не приемлю насилие. Но у меня оказался немного просрочен срок подачи заявления. Поэтому пришлось добиваться права проходить альтернативную гражданскую службу через суд, — рассказал екатеринбуржец Павел Колтышев, который два года назад уже завершил службу в Почте России.

Работал он в отделении на юго-западе Екатеринбурга — разносил почту в частном секторе. Вспоминает, что участок достался сложный — территория большая. Однако о своём выборе не жалеет, всё-таки опыт необычный, много двигался, а не в офисе сидел, да и пообщаться с работниками почты старшего поколения было интересно.

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