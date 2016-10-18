Шерлоки Холмсы XXI века

Нередко криминалисты используют источник экспертного света. Он позволяет обнаружить биологические частицы, которые не увидишь невооружённым глазом. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

19 октября в России отмечается День криминалистики. На весь Средний Урал приходятся 11 следователей-криминалистов, не считая руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области, майора юстиции Никиты Савинцева и его заместителя. Семеро из них работают в Екатеринбурге, четверо — в Серове, Нижнем Тагиле, Ирбите и Каменске-Уральском. О своей работе «ОГ» рассказал начальник специфического отдела.

— Судя по количеству следователей-криминалистов в регионе, стать им непросто. Какие требования предъявляются к желающим работать у вас в отделе?

— Во-первых, сотрудником нашего отдела может стать только очень опытный следователь. Все мои 11 сотрудников имеют звания не ниже капитана и стаж работы в органах следствия не менее десяти лет. Во-вторых, надо иметь аналитический склад ума и склонность к расследованию бесфигурантных дел. Чаще всего не удаётся раскрыть преступление с наскока, по горячим следам, надо посидеть, построить версии, покопаться в обстоятельствах… Ну и, безусловно, человек должен обладать авторитетом среди молодых следователей, работу которых ему придётся контролировать.

— Какими особыми приборами пользуются криминалисты?

— Существует следственный чемодан, в котором находятся предметы, необходимые при осмотре места происшествия: номерки для обозначения обнаруженных предметов, фотоаппарат, масштабная линейка, фонарик, ультрафиолетовый осветитель. Например, с помощью тестера «Гемофан» легко определить, откуда взялось подозрительное пятно — он даёт реакцию цветом. Такой есть у каждого следователя. А у моих работников есть ещё и высокотехнологичные криминалистические приборы. Их не берут на каждое бытовое убийство. Например, прибор для обнаружения скрытых видеокамер или для определения следов биологического происхождения — крови, спермы, микрочастиц.

— Из книг и фильмов складывается ощущение, что работа криминалиста довольно романтична. Это на самом деле так?

— Безусловно, наша работа более творческая и романтичная, чем у слесаря на заводе, который каждый день вытачивает однотипные детали. Но в кино часто упрощают работу следователя — установили виновное лицо и всё, фильм на этом закончился. В жизни следователь ещё выполняет большую рутинную работу: допрашивает свидетелей, проводит очные ставки и проверки показаний, назначает экспертизы, составляет обвинительное заключение и направляет дело в суд.

Чтобы собрать улики, следователи-криминалисты пользуются специальными высокотехнологичными приборами, которые обычные следователи применяют значительно реже. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Как говорил Шерлок Холмс, место преступления — это основа всего расследования. Но, к сожалению, зачастую не получается понять, что произошло, после одного только осмотра места происшествия. Поэтому мы стараемся собрать максимальное количество улик на первом этапе. Если человека можно допросить повторно, то обстановку уже не повторить, со временем она нарушится. Мы обращаем внимание на малейшие детали — где следы крови, есть ли признаки распития алкогольных напитков, сколько рюмок стоит на столе, сколько и каких окурков лежит в пепельнице и так далее.

Кстати В Свердловской области довольно сложная криминогенная обстановка: наш регион входит в тройку лидеров среди субъектов РФ по количеству убийств. Только за девять месяцев 2016 года были зарегистрированы более 470 криминальных смертей. В среднем случаются полторы-две криминальные смерти в день. Однако в 2016 году количество тяжких и особо тяжких преступлений пошло на спад (на 18 процентов или 1 500 преступлений и на 25 процентов или 1 000 преступлений соответственно). На 18 процентов снизилось число убийств в регионе. Раскрываемость убийств за девять месяцев 2016 года составила почти 92 процента.

— Можете вспомнить наиболее сложные дела?

— Криминалисты принимают участие в расследовании всех резонансных дел — недавняя стрельба в Цыганском посёлке в Екатеринбурге, небезызвестное дело фотографа Лошагина, пропажи и убийства детей. Мне особо запомнилось расследование дела об убийстве школьницы в Верх-Нейвинском в 2014 году. Маленькая девочка возвращалась из школы, на неё напал преступник, надругался над ней и убил. Тогда на место происшествия выезжало руководство следственного управления, а также я со своими сотрудниками. Был создан штаб, в который входили следователи по особо важным делам, территориальные следователи и следователи-криминалисты. Мы несколько дней находились в посёлке, в котором проживают около десяти тысяч человек, что называется, перетряхивали этот населённый пункт, проверяли всех ранее судимых, лиц, состоящих на учёте и злоупотребляющих алкоголем. Была достаточно гнетущая атмосфера, которая усугублялась погодой — было холодно, промозгло… Через несколько дней удалось нам выйти на след виновного лица и собрать доказательства его причастности.

Или так называемое «дело Гуффи». В 2014 году молодой человек познакомился с девушкой на дискотеке в Екатеринбурге, поехал к ней домой, где убил её. Гуффи его прозвали из-за внешнего вида — он был в кепке, шортах и футболке, на которой был нарисован мультипликационный персонаж Гуффи. Нам удалось по уличным видеокамерам проследить весь его путь пешком от автовокзала до места проведения дискотеки. Было собрано очень много информации о нём: внешность, отпечатки пальцев, образцы ДНК, не хватало самого главного — его самого. Он был неместный, после совершения преступления тут же уехал из города. Когда он совершил другое преступление, но уже в Москве, удалось его задержать и вычислить по базе ДНК. В феврале этого года его осудили на 19 лет лишения свободы.

Представители отдела криминалистики выезжают на все преступления против личности, совершённые в условиях неочевидности. Фото: СУ СКР по Свердловской области

— Сколько времени уходит на раскрытие преступления?

— Установлен срок расследования дел — два месяца. Но особо сложные дела могут расследоваться и более года, а некоторые и по несколько лет. Бывает, что на определённом этапе следователь приходит к выводу, что сделать уже ничего нельзя: необходимый объём работы выполнен, все свидетели допрошены, экспертизы выполнены, но преступление на данный момент раскрыть не получается. Тогда оно попадает в категорию преступлений прошлых лет. Мы про них не забываем. Прогресс идёт вперёд, появляются новые возможности. Через время можно снова вернуться к вещественным доказательствам, изъятым несколько лет назад, провести новые экспертизы и найти следы, которые раньше не были замечены. За девять месяцев 2016 года нами были раскрыты и направлены в суд 142 преступления прошлых лет, в том числе 14 убийств, а также серия изнасилований, совершённых в Кировском районе Екатеринбурга около десяти лет назад. В Первоуральске недавно было раскрыто убийство 2004 года.