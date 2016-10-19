Туринская Спичка «горела» 44 года

Туринская спичечная фабрика (одна из 25 на весь СССР) выпускала больше миллиона коробков спичек в год. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

65 лет назад (в 1951 году) в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика — Спичка, как называли её сами туринцы.

Распоряжение о проектировании фабрики Совет народных комиссаров СССР издал 13 июля 1943 года — страна в военное время испытывала ощутимый дефицит спичек. Туринск выбрали как центр лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — все расходные материалы тут были под рукой, да и специалистов достаточно.

Закладка фабрики состоялась в тот же год, но вскоре работы остановились. Возведение фабрики продолжили только в 1948 году, для нужд производства к месту строительства даже проложили железнодорожную ветку в 2 200 погонных метров. Спустя три года предприятие выпустило первый ящик спичек (тысячу коробков).

В первое время мощность фабрики составляла 300 тысяч ящиков спичек в год, но объёмы непрестанно росли. 22 августа 1975 года в Туринске выпустили 10-миллионный ящик спичек, на фабрике трудились 870 человек. К сорокалетию (в 1991 году) фабрика стабильно производила уже 1,3 миллиона ящиков в год. Все технологические процессы были механизированы и частично автоматизированы, в те годы фабрика считалась одним из самых современных производств.

Особым предметом гордости были этикетки на спичечных коробках: некоторые серии рисовали местные художники, но фабрика работала и по заказам — так, были выпущены серии «Авиация», «Корабли», «Спорт» и многие другие. До сих пор туринские этикетки занимают почётное место в коллекциях филуменистов*.

Разумеется, весь этот объём спичек потребляла не только Свердловская область. Туринские спички поставлялись в шесть областей РСФСР (включая нашу), четыре союзные республики и в Монголию. Что интересно: за годы работы предприятие освоило не только разные виды спичек (обычные, хозяйственные, охотничьи, сувенирные) и коробки для них, но и палочки для мороженого и древесную стружку.

Сегодня спичечную фабрику назвали бы градообразующим предприятием: для работников было построено 45,4 тысячи квадратных метров жилья, общежитие на 350 мест, три коллективных сада, свиноферма, спортивный комплекс с сауной и бассейном…

Но 13 марта 1995 года на фабрике вспыхнул пожар — здания сильно пострадали от огня, и за восстановление никто не стал браться. Предприятие закрылось. Несколько последующих попыток возобновить производство спичек окончились неудачей… И по сей день корпуса фабрики, выстроенные на живописном берегу реки Туры, пустуют.

*Филумения — коллекционирование спичечных этикеток и коробков