В школе на ВИЗе выявили туберкулёз

Уже десять лет диагностику на туберкулёз в Свердловской области проводят лишь на современных цифровых флюорографах. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

Об инфекции очень быстро стало известно всему городу: родители детей, которые учатся в школе №163 Екатеринбурга, рассказали о санитарной обработке в кабинетах на городских интернет-форумах. Год назад подобная ситуация была в гимназии «Корифей» — всем классам школы пришлось срочно ехать на обследование в туберкулёзный диспансер из-за того, что заражённым оказался один из учеников. Какова на самом деле ситуация с этим опасным заболеванием в Екатеринбурге и области?

— На самом деле уровень заболеваемости туберкулёзом в Свердловской области с каждым годом становится ниже, — комментирует ситуацию «ОГ» директор Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера, кандидат медицинских наук Андрей Цветков. — К примеру, в том же Верх-Исетском районе в 2015 году выявлено шесть детей с туберкулёзом, а в текущем 2016 году — всего один. Просто в последние годы информация о случаях выявления инфекции всё чаще становится достоянием Интернета, поэтому и создаётся ложное впечатление, будто бы туберкулёз стал чаще встречаться.

Часто среди детей, у которых обнаруживается недуг — те, чьи родители отказываются от противотуберкулёзной прививки и пропускают диагностику. Считают, например, что укол на реакцию Манту вреден для здоровья ребёнка. А врачи из-за этого теряют возможность вовремя остановить болезнь. После дети идут в школу, родителей всё-таки убеждают провести диагностику (есть современный и абсолютно безопасный диаскин-тест), и… приходится проводить санитарную обработку учебных кабинетов, а одноклассников проверять, не заразились ли.

— Туберкулёз в наше время — опасное, но излечимое заболевание, — говорит Цветков. — Правда, лечение требуется длительное — шесть месяцев, и всё это время больной должен находиться в карантине.

Важно

Количество случаев заболевания туберкулёзом на 100 тысяч детей от 0 до 14 лет*

2013 г. — 31,3

2014 г. — 20,2

2015 г. — 19,2

девять месяцев 2016 г. — на 11,7 меньше, чем за аналогичный период 2015 г.

*По данным Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера.