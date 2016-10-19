Объявления с самого популярного сайта знакомств

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19 октября 2016, 15:53 / Общество
- Опубликовано в №196 от 20.10.2016
Он ищет её
Николай, 46 лет
Я ищу: девушку для встреч. Ключевое слово — «встреч»! Только встречаю, никаких проводов. Домой едем сами. Посуду моем, воду за собой смываем, дверь закрываем.
Интересы: рыбалка, ипотека.
Знак зодиака: февраль.
Евгений, 37 лет.
Хочу связать судьбу с той, которая бы мне открывала дверь.
Цель знакомства: пожить в своё удовольствие.
Машина: есть.
Трактор: есть.
Самосвал: есть, иномарка.
Жена: есть.
Счастье: нет.
Хочу: есть.
Курение: в поиске.
Деятельность: в данный момент вылизываю банку майонеза.
Аслан
Возраст: мужчина!
Пол: есть!
Обо мне: э!
Интересы: таксы вожу. Закажи меня, дорогу покажеш. Тел. 0948483736.
Степан, 39 лет
Я ищу: автомобиль «Лада Приора», угнанный в ночь на 19 сентября, без вредных привычек, для совместных поездок.
Она ищет его
Лена, 31 год
Ищу свою единственную половинку чуткого и твёрдого в себе мужчины, с которым приятно общаться отношениями, за которого можно выйти как за каменное плечо, об которого можно всегда обтереться, финансово чуткого, сексуально обеспеченного, готового далеко идти по жизни рука к щеке, духовно близкого мне по духу, росту и весу.
Таня, 22 года
Обо мне: с женатыми не общаюсь! Без фото не отвечу! Альфонсы, алкоголики и неславяне — проходите мимо! Кандидаты и доктора наук, академики РАН — нафиг с пляжа! Игроманы, жирные и тупые — даже не думайте! Рабочие, дворники и таксисты — не приближайтесь! Где ты, мой единственный?
Света, 17 лет
Ищу нежного и чуткого. Чуткий пацан с раёна, проявись!
Седовласка, 53 года
Внешность: обманчива, рост 164–178 см (как посмотреть), глаза каре-серые, волосы седорусые.
Влада, 26 лет
Не встречаюсь, не общаюсь, не знакомлюсь, никому не отвечаю, телефон не даю, первая никому не пишу и не звоню. Если всё устраивает — я твоя.
Илона, 30 лет
Внешность: бурятка.
Дети: пока дети.
Семейное положение: спит.
Юля, 36 лет
Цель знакомства: создание семьи, детей, секс не предлагать.
Отношения на одну безумную ночь, которая оставит в душе неизгладимый след на всю оставшуюся жизнь, не интересны.
Злата, 48 лет
Дорогие мужчины, уменьшать реальный возраст — это не по-мужски, прибавлять себе года — не по-мужски, выкладывать фото в тёмных очках — не по-мужски, скрывать семейное положение — не по-мужски. А вот заказать у меня наложенным платежом книгу «Как вести себя по-мужски» — это по-мужски!
Оксана, 29 лет
Алкоголь: не курю.
Ищу мужчину для серьёзных разговоров: где был до четырёх утра?
Цель знакомства (в порядке убывания приоритета):
1) создание семьи;
2) создание крепкой семьи;
3) создание дружной семьи;
4) создание большой, многодетной и счастливой семьи.
Роксана, 56 лет
56 килограммов серых глаз, каштановых волос и белоснежных ног ждут вас!
Цель знакомства: познакомиться с незнакомцами.
ELENABOY, 41 год
Обо мне: разухабистая рыжеглазая баптистка. Люблю бритьё, природу, капучино, баб.
Курение: не курю сама и не люблю собак!
Одноразовые встречи не интересны, предпочитаю абонемент.