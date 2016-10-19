Объявления с самого популярного сайта знакомств

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Он ищет её

Николай, 46 лет

Я ищу: девушку для встреч. Ключевое слово — «встреч»! Только встречаю, никаких проводов. Домой едем сами. Посуду моем, воду за собой смываем, дверь закрываем.

Интересы: рыбалка, ипотека.

Знак зодиака: февраль.

Евгений, 37 лет.

Хочу связать судьбу с той, которая бы мне открывала дверь.

Цель знакомства: пожить в своё удовольствие.

Машина: есть.

Трактор: есть.

Самосвал: есть, иномарка.

Жена: есть.

Счастье: нет.

Хочу: есть.

Курение: в поиске.

Деятельность: в данный момент вылизываю банку майонеза.

Аслан

Возраст: мужчина!

Пол: есть!

Обо мне: э!

Интересы: таксы вожу. Закажи меня, дорогу покажеш. Тел. 0948483736.

Степан, 39 лет

Я ищу: автомобиль «Лада Приора», угнанный в ночь на 19 сентября, без вредных привычек, для совместных поездок.

Она ищет его

Лена, 31 год

Ищу свою единственную половинку чуткого и твёрдого в себе мужчины, с которым приятно общаться отношениями, за которого можно выйти как за каменное плечо, об которого можно всегда обтереться, финансово чуткого, сексуально обеспеченного, готового далеко идти по жизни рука к щеке, духовно близкого мне по духу, росту и весу.

Таня, 22 года

Обо мне: с женатыми не общаюсь! Без фото не отвечу! Альфонсы, алкоголики и неславяне — проходите мимо! Кандидаты и доктора наук, академики РАН — нафиг с пляжа! Игроманы, жирные и тупые — даже не думайте! Рабочие, дворники и таксисты — не приближайтесь! Где ты, мой единственный?

Света, 17 лет

Ищу нежного и чуткого. Чуткий пацан с раёна, проявись!

Седовласка, 53 года

Внешность: обманчива, рост 164–178 см (как посмотреть), глаза каре-серые, волосы седорусые.

Влада, 26 лет

Не встречаюсь, не общаюсь, не знакомлюсь, никому не отвечаю, телефон не даю, первая никому не пишу и не звоню. Если всё устраивает — я твоя.

Илона, 30 лет

Внешность: бурятка.

Дети: пока дети.

Семейное положение: спит.

Юля, 36 лет

Цель знакомства: создание семьи, детей, секс не предлагать.

Отношения на одну безумную ночь, которая оставит в душе неизгладимый след на всю оставшуюся жизнь, не интересны.

Злата, 48 лет

Дорогие мужчины, уменьшать реальный возраст — это не по-мужски, прибавлять себе года — не по-мужски, выкладывать фото в тёмных очках — не по-мужски, скрывать семейное положение — не по-мужски. А вот заказать у меня наложенным платежом книгу «Как вести себя по-мужски» — это по-мужски!

Оксана, 29 лет

Алкоголь: не курю.

Ищу мужчину для серьёзных разговоров: где был до четырёх утра?

Цель знакомства (в порядке убывания приоритета):

1) создание семьи;

2) создание крепкой семьи;

3) создание дружной семьи;

4) создание большой, многодетной и счастливой семьи.

Роксана, 56 лет

56 килограммов серых глаз, каштановых волос и белоснежных ног ждут вас!

Цель знакомства: познакомиться с незнакомцами.

ELENABOY, 41 год

Обо мне: разухабистая рыжеглазая баптистка. Люблю бритьё, природу, капучино, баб.

Курение: не курю сама и не люблю собак!

Одноразовые встречи не интересны, предпочитаю абонемент.