Объявления с самого популярного сайта знакомств

19 октября 2016, 15:53 / Общество

  • Опубликовано в №196 от 20.10.2016 

Он ищет её

Николай, 46 лет

Я ищу: девушку для встреч. Ключевое слово — «встреч»! Только встречаю, никаких проводов. Домой едем сами. Посуду моем, воду за собой смываем, дверь закрываем. 

Интересы: рыбалка, ипотека. 

Знак зодиака: февраль.

Евгений, 37 лет.

Хочу связать судьбу с той, которая бы мне открывала дверь.

Цель знакомства: пожить в своё удовольствие.

Машина: есть.

Трактор: есть.

Самосвал: есть, иномарка.

Жена: есть.

Счастье: нет.

Хочу: есть.

Курение: в поиске.

Деятельность: в данный момент вылизываю банку майонеза.

Аслан

Возраст: мужчина!

Пол: есть!

Обо мне: э!

Интересы: таксы вожу. Закажи меня, дорогу покажеш. Тел. 0948483736.

Степан, 39 лет

Я ищу: автомобиль «Лада Приора», угнанный в ночь на 19 сентября, без вредных привычек, для совместных поездок.

 Она ищет его

Лена, 31 год

Ищу свою единственную половинку чуткого и твёрдого в себе мужчины, с которым приятно общаться отношениями, за которого можно выйти как за каменное плечо, об которого можно всегда обтереться, финансово чуткого, сексуально обеспеченного, готового далеко идти по жизни рука к щеке, духовно близкого мне по духу, росту и весу.

Таня, 22 года

Обо мне: с женатыми не общаюсь! Без фото не отвечу! Альфонсы, алкоголики и неславяне — проходите мимо! Кандидаты и доктора наук, академики РАН — нафиг с пляжа! Игроманы, жирные и тупые — даже не думайте! Рабочие, дворники и таксисты — не приближайтесь! Где ты, мой единственный?

Света, 17 лет

Ищу нежного и чуткого. Чуткий пацан с раёна, проявись!

Седовласка, 53 года

Внешность: обманчива, рост 164–178 см (как посмотреть), глаза каре-серые, волосы седорусые.

Влада, 26 лет

Не встречаюсь, не общаюсь, не знакомлюсь, никому не отвечаю, телефон не даю, первая никому не пишу и не звоню. Если всё устраивает — я твоя.

Илона, 30 лет

Внешность: бурятка.

Дети: пока дети.

Семейное положение: спит.

Юля, 36 лет

Цель знакомства: создание семьи, детей, секс не предлагать.

Отношения на одну безумную ночь, которая оставит в душе неизгладимый след на всю оставшуюся жизнь, не интересны.

Злата, 48 лет

Дорогие мужчины, уменьшать реальный возраст — это не по-мужски, прибавлять себе года — не по-мужски, выкладывать фото в тёмных очках — не по-мужски, скрывать семейное положение — не по-мужски. А вот заказать у меня наложенным платежом книгу «Как вести себя по-мужски» — это по-мужски!

Оксана, 29 лет

Алкоголь: не курю.

Ищу мужчину для серьёзных разговоров: где был до четырёх утра?

Цель знакомства (в порядке убывания приоритета):

1) создание семьи;

2) создание крепкой семьи;

3) создание дружной семьи;

4) создание большой, многодетной и счастливой семьи.

Роксана, 56 лет

56 килограммов серых глаз, каштановых волос и белоснежных ног ждут вас!

Цель знакомства: познакомиться с незнакомцами.

ELENABOY, 41 год

Обо мне: разухабистая рыжеглазая баптистка. Люблю бритьё, природу, капучино, баб.

Курение: не курю сама и не люблю собак!

Одноразовые встречи не интересны, предпочитаю абонемент.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.

Новое в рубрике Общество

час назад

Объявления с самого популярного сайта знакомств
Он ищет её

3 часа назад

65 лет назад в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика
В советские годы этикетки спичечных коробков были страстью многих коллекционеров-филуменистов. Туринские изделия и сегодня занимают в этих коллекция почётное место. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели спички свердловского производства.

17 часов назад

Туринская Спичка «горела» 44 года
65 лет назад (в 1951 году) в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика — Спичка, как называли её сами туринцы.

22 часа назад

В школе на ВИЗе выявили туберкулёз
Об инфекции очень быстро стало известно всему городу: родители детей, которые учатся в школе №163 Екатеринбурга, рассказали о санитарной обработке в кабинетах на городских интернет-форумах

23 часа назад

Шерлоки Холмсы XXI века
На всю область — 11 следователей-криминалистов

23 часа назад

«Когда я на почте служил ямщиком...»
Новость о том, что в отделения Почты России на работу с 1 октября до 31 декабря выйдут до 150 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу (АГС), распространилась быстро

23 часа назад

Российская наука получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году сверх плана выделяются 3,5 миллиарда рублей на научные исследования

18 октября 2016

Дорога Ивдель — Ханты-Мансийск сократила путь из Европы в Сибирь на 800 километров
Три года назад (в 2013 году) открылось сквозное автомобильное движение на участке Ивдель—Ханты-Мансийск. Таким образом завершилось строительство федеральной трассы Пермь — Нижневартовск.

17 октября 2016

Северный автовокзал переедет на запад?
К ЧМ-2018 Северный автовокзал Екатеринбурга перенесут в западную часть города, заявил замглавы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.

17 октября 2016

С Луны – на Марс
Покоритель космоса Александр Лавейкин рассказал, когда россияне полетят на красную планету

Последние новости
Что было раньше