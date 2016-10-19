Олимпийская чемпионка назначена советником губернатора

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких на новой должности будет курировать вопросы молодёжной политики.

По словам спортсменки, в первую очередь она планирует сотрудничать с минспорта, минобразования и с главами муниципалитетов.

Олимпийскую медаль Ольга завоевала в 2004 году. В сентябре этого года она была выдвинута «Единой Россией» на выборы в Заксобрание, но в областной парламент не прошла.