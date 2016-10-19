Свердловский депутат стал топ-менеджером группы ЧТПЗ

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Депутат регионального Заксобрания Алексей Дронов назначен на должность управляющего директора Первоуральского новотрубного завода (входит в группу ЧТПЗ).

Работу на предприятии топ-менеджер будет совмещать с деятельностью парламентария. Дронов уже работал на новотрубном заводе, где прошёл путь от помощника мастера до директора по производству компании. В 2013 году он был назначен главой администрации Первоуральского ГО, а в сентябре этого года избрался в ЗакСО.