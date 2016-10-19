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Частный детектив из Екатеринбурга ищет неверных и консультирует создателей сериалов
19 октября 2016, 18:04 / Общество
Фото: vk.com
- Опубликовано в №196 от 20.10.2016
По данным регионального отделения ГУ МВД России, в Свердловской области сегодня действуют 34 частных детектива — все они зарегистрированы как частные предприниматели. Самый опытный из них работает на этом рынке уже четверть века: бывший оперативник Юрий НОСОВ вёл свои расследования и на Крайнем Севере, и в Африке. О том, что из себя представляют современные пинкертоны и почему детектив должен быть еще и психологом, он рассказал в интервью «ОГ».
— Юрий Геннадьевич, ваше детективное агентство существует уже немало лет. Как вы пришли к решению заняться частной детективной деятельностью?
— Больше 20 лет назад мне довелось побывать за границей, и именно там я заметил, что почти каждая состоятельная семья имеет и своего частного доктора, и адвоката, и даже детектива. Такой опыт мне показался интересным, и я подумал, что и в нашей стране в скором времени появится достаточно большой спрос на услуги частного сыска. В итоге в 1992 году вышел «Закон о частной детективной и охранной деятельности», но сами по себе детективные агентства начали появляться не сразу. В числе первых в области я получил соответствующую лицензию и работаю до сих пор. Однако на нашем рынке немало и псевдодетективов, которые действуют, по сути, нелегально: часто люди по незнанию обращаются к ним и тратят большие суммы денег, не получая никакого результата.
— С какими проблемами и как часто к вам приходят люди? Какие услуги наиболее востребованы?
— К нам человек может обратиться практически с любой проблемой, ведь много таких случаев, которыми правоохранительные органы не занимаются. Новые клиенты появляются фактически каждый день и не по одному разу: особенно популярна услуга поиска людей, особенно часто — должников. Буквально на днях один бизнесмен обратился с просьбой найти девушку, которой он одолжил ни много ни мало миллион рублей — девушка скрылась и явно не собиралась эти деньги возвращать. Нам уже удалось обнаружить ее местонахождение, и теперь эту информацию мы передадим клиенту, который и будет решать, как поступить дальше. Нередко мы занимаемся и поиском угнанных автомобилей.
— А насколько часто вам приходится иметь дело с супружескими изменами — действительно ли эта услуга так популярна, как это показывается в многочисленных телесериалах?
— С просьбой проверить предположительно неверного супруга (или супругу) к нам приходят очень многие клиенты. Однажды мне даже довелось следить за одним неверным супругом в Африке, прямо во время сафари. В целом наиболее часто к нам обращаются с различными семейными проблемами, вопросами имущества и наследства. Иногда родители просят проследить за их ребёнком: чем он занимается, не связался ли с плохой компанией. А не так давно к нам приходила уже довольно пожилая женщина с сыном — он собрался жениться, но мать считала будущую невестку весьма неблагонадёжной и попросила нас проверить, так ли это. Выяснилось, что девушка и правда скрывала о себе многое.
— Получается, что в своей работе вы сталкиваетесь и с драматическими ситуациями в жизни людей?
— Люди почти всегда обращаются к нам со своим горем, и потому мы отчасти выполняем и роль психолога — необходимо выслушать каждого и затем постараться правильно, аккуратно подать выявленную информацию, иногда неожиданную и неприятную.
— Сколько человек помогают вам распутывать этот бесконечный поток дел? Что они из себя представляют и как определяется их заработная плата?
— Штат сотрудников в моём агентстве небольшой — кроме меня, всего три человека, и все имеют опыт оперативной работы. Этот бизнес даёт им свободу волеизъявления, свободу мысли и голоса, ведь мы работаем как партнёры, а не как начальник и подчинённые. Мы трудимся по гибкому графику, основная работа выпадает на выходные, а на неделе занимаемся текучкой. Заработная плата моих сотрудников зависит от конкретного дела и соответствующего договора, а фиксированную оплату имеет только оперативно-следственная работа. Среди нас есть и одна женщина, она выполняет те же задачи, что и остальные.
— А женщина-детектив работает на этом поприще так же, как и мужчина?
— Женщина имеет два основных преимущества. Во-первых, с ней люди легче идут на контакт, и во-вторых — при наблюдении за кем-то она не привлекает к себе такого внимания, как мужчина.
— Как вы устанавливаете стоимость своих услуг? Можете ли вы назвать ваш бизнес прибыльным?
— Иметь частное детективное агентство по крайней мере не «убыльно». А вот стоимость услуг всегда разная и варьируется в зависимости от сложности и объёма того или иного дела. Но по рынку цены на такие услуги могут сильно отличаться: у некоторых они бывают даже в 20 раз выше, чем у нас.
— Cчитаете ли вы других частных сыщиков конкурентами?
— Как таковой конкуренции в этой сфере на уровне области нет, каждая подобная организация имеет свой конёк, и мы нередко взаимодействуем друг с другом. Однако в других регионах местные агентства могут порой высказывать недовольство, если мы работаем на их территории — а я работаю почти по всей России, а иногда и за пределами страны.
— Как вы считаете: правдиво ли представлена жизнь частных детективов в телесериалах?
— За некоторые сериалы я даже могу отчасти поручиться: я сам консультирую сценаристов, ведь опыт за 25 лет частного сыска у меня накопился немалый. К примеру, могу назвать сериал «Метод» с Константином Хабенским. Так что не все подобные фильмы заслуживают только недоверия.
Кстати
- Деятельность частных детективов регулируется федеральным «Законом о частной детективной и охранной деятельности». Так, опрашивать людей детектив может только с их согласия, так же, как вести в помещениях аудио- или видеозапись. Насколько законно работают детективы, периодически проверяют сотрудники Управления внутренних дел.
- Расценки на услуги в агентствах могут значительно варьироваться в зависимости от их ценовой политики: проверка супружеской неверности в некоторых из них может обойтись в сумму примерно от 20 тысяч рублей, а поиск пропавшего человека — от 40 тысяч. Стоимость часа наружного наблюдения начинается от 2 тысяч рублей. В большинстве детективных агентств отказываются называть хотя бы примерные суммы, ссылаясь на то, что стоимость зависит от каждого конкретного заказа. Как говорят представители некоторых агентств, их услуги могут себе позволить только состоятельные люди с ежемесячной зарплатой в 100–200 тысяч рублей.