Частный детектив из Екатеринбурга ищет неверных и консультирует создателей сериалов

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Опубликовано в №196 от 20.10.2016

По данным регионального отделения ГУ МВД России, в Свердловской области сегодня действуют 34 частных детектива — все они зарегистрированы как частные предприниматели. Самый опытный из них работает на этом рынке уже четверть века: бывший оперативник Юрий НОСОВ вёл свои расследования и на Крайнем Севере, и в Африке. О том, что из себя представляют современные пинкертоны и почему детектив должен быть еще и психологом, он рассказал в интервью «ОГ».

— Юрий Геннадьевич, ваше детективное агентство существует уже немало лет. Как вы пришли к решению заняться частной детективной деятельностью?

— Больше 20 лет назад мне довелось побывать за границей, и именно там я заметил, что почти каждая состоятельная семья имеет и своего частного доктора, и адвоката, и даже детектива. Такой опыт мне показался интересным, и я подумал, что и в нашей стране в скором времени появится достаточно большой спрос на услуги частного сыска. В итоге в 1992 году вышел «Закон о частной детективной и охранной деятельности», но сами по себе детективные агентства начали появляться не сразу. В числе первых в области я получил соответствующую лицензию и работаю до сих пор. Однако на нашем рынке немало и псевдодетективов, которые действуют, по сути, нелегально: часто люди по незнанию обращаются к ним и тратят большие суммы денег, не получая никакого результата.

— С какими проблемами и как часто к вам приходят люди? Какие услуги наиболее востребованы?

— К нам человек может обратиться практически с любой проблемой, ведь много таких случаев, которыми правоохранительные органы не занимаются. Новые клиенты появляются фактически каждый день и не по одному разу: особенно популярна услуга поиска людей, особенно часто — должников. Буквально на днях один бизнесмен обратился с просьбой найти девушку, которой он одолжил ни много ни мало миллион рублей — девушка скрылась и явно не собиралась эти деньги возвращать. Нам уже удалось обнаружить ее местонахождение, и теперь эту информацию мы передадим клиенту, который и будет решать, как поступить дальше. Нередко мы занимаемся и поиском угнанных автомобилей.

— А насколько часто вам приходится иметь дело с супружескими изменами — действительно ли эта услуга так популярна, как это показывается в многочисленных телесериалах?

— С просьбой проверить предположительно неверного супруга (или супругу) к нам приходят очень многие клиенты. Однажды мне даже довелось следить за одним неверным супругом в Африке, прямо во время сафари. В целом наиболее часто к нам обращаются с различными семейными проблемами, вопросами имущества и наследства. Иногда родители просят проследить за их ребёнком: чем он занимается, не связался ли с плохой компанией. А не так давно к нам приходила уже довольно пожилая женщина с сыном — он собрался жениться, но мать считала будущую невестку весьма неблагонадёжной и попросила нас проверить, так ли это. Выяснилось, что девушка и правда скрывала о себе многое.

— Получается, что в своей работе вы сталкиваетесь и с драматическими ситуациями в жизни людей?

— Люди почти всегда обращаются к нам со своим горем, и потому мы отчасти выполняем и роль психолога — необходимо выслушать каждого и затем постараться правильно, аккуратно подать выявленную информацию, иногда неожиданную и неприятную.

— Сколько человек помогают вам распутывать этот бесконечный поток дел? Что они из себя представляют и как определяется их заработная плата?

— Штат сотрудников в моём агентстве небольшой — кроме меня, всего три человека, и все имеют опыт оперативной работы. Этот бизнес даёт им свободу волеизъявления, свободу мысли и голоса, ведь мы работаем как партнёры, а не как начальник и подчинённые. Мы трудимся по гибкому графику, основная работа выпадает на выходные, а на неделе занимаемся текучкой. Заработная плата моих сотрудников зависит от конкретного дела и соответствующего договора, а фиксированную оплату имеет только оперативно-следственная работа. Среди нас есть и одна женщина, она выполняет те же задачи, что и остальные.

— А женщина-детектив работает на этом поприще так же, как и мужчина?

— Женщина имеет два основных преимущества. Во-первых, с ней люди легче идут на контакт, и во-вторых — при наблюдении за кем-то она не привлекает к себе такого внимания, как мужчина.

— Как вы устанавливаете стоимость своих услуг? Можете ли вы назвать ваш бизнес прибыльным?

— Иметь частное детективное агентство по крайней мере не «убыльно». А вот стоимость услуг всегда разная и варьируется в зависимости от сложности и объёма того или иного дела. Но по рынку цены на такие услуги могут сильно отличаться: у некоторых они бывают даже в 20 раз выше, чем у нас.

— Cчитаете ли вы других частных сыщиков конкурентами?

— Как таковой конкуренции в этой сфере на уровне области нет, каждая подобная организация имеет свой конёк, и мы нередко взаимодействуем друг с другом. Однако в других регионах местные агентства могут порой высказывать недовольство, если мы работаем на их территории — а я работаю почти по всей России, а иногда и за пределами страны.

— Как вы считаете: правдиво ли представлена жизнь частных детективов в телесериалах?

— За некоторые сериалы я даже могу отчасти поручиться: я сам консультирую сценаристов, ведь опыт за 25 лет частного сыска у меня накопился немалый. К примеру, могу назвать сериал «Метод» с Константином Хабенским. Так что не все подобные фильмы заслуживают только недоверия.