Вершки и корешки

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Свёклу и морковь можно тоже посадить дома на подоконники. Но ценность будут представлять не сами корнеплоды, а зелень. Особенно быстро она появится, если при уборке урожая, срезая ботву, вы оставили по два сантиметра.

Морковь. Листочки моркови содержат селен, витамин К, калий и в шесть раз больше витамина С, чем сам корнеплод. Особенно полезны они в сыром виде – их можно добавлять в салаты, но не лишними будут и в супах, тушёных овощах. Особого ухода морковь не требует, главное – cледить, чтобы вода не попадала на листья и головку корнеплода, чтобы избежать загнивания.

Свёкла. Зелень свёклы содержит витамины, железо, фосфор, магний, марганец, калий и кальций, необходимые для обмена веществ в организме и нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Самый полезный и простой способ употребления свекольной зелени, конечно же, в салате. Но из листьев можно сварить свекольник, сделать начинку для пирожков, голубцов, оладьи. Регулярный полив и хорошо освещённое место на подоконнике – это всё, что требуется для выгонки свекольной зелени.