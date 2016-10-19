«Монарх – за Англию, правительство – за Германию, а народ – за Россию»

Жители Белграда торжественно встречают советских солдат-освободителей. Фото: pravoslavie.ru

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

В годы Второй мировой войны Югославия (теперь уже бывшая) потеряла 1 миллион 706 тысяч жителей — или 10,8 процента предвоенной численности своего населения. Большие потери понесли только СССР, Китай и Польша.

Но ещё одно тяжёлое для Югославии последствие той войны заключается в том, что и десятки лет спустя в сердцах многих людей жила принесённая и насаженная гитлеровцами националистическая зараза. Ведь распад Югославии и межэтнические войны 1990-х годов на её территории в какой-то степени тоже стали последствием трагических событий середины ХХ века.

В соответствии с Версальским мирным договором, созданное в конце 1918 года Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия) до середины 1930-х годов оставалось под политическим контролем стран Антанты — Франции и Великобритании. Ситуация изменилась с приходом к власти в Германии нацистов. Берлин стремился подчинить себе «малые» европейские страны.

Германская дипломатия развернула энергичные действия по втягиванию Югославии в антикоминтерновский пакт. Принц-регент королевства Павел даже посетил в июле Берлин, где вёл переговоры на эту тему с Гитлером. Но идея союза с Германией не была популярной в стране, поэтому, когда 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, Югославия заявила о своём нейтралитете, а принц Павел начал перевогоры с представителями Великобритании о возможном союзе с их страной. В Югославии тогда говорили: «Принц-регент у нас за Англию, правительство — за Германию, армия — за Францию, а народ — за Россию!». Но идти на союз с СССР тогдашние правящие круги страны не пожелали.

Но 25 марта 1941 года югославская делегация во главе с премьер-министром Цветковичемвсё же подписала в Вене протокол о присоединении к оси «Рим-Берлин-Токио». А в ночь с 26 на 27 марта группа офицеров югославской армии во главе с командующим ВВС генералом Душаном Симовичем совершила военный переворот. Принц-регент и правительство, подписавшее пакт с державами «оси», было свергнуто. Королём провозгласили несовершеннолетнего Петра II, а новым премьер-министром стал Симович. Он правил страной всего две недели — 6 апреля германская авиация нанесла массированные бомбовые удары по городам Югославии. Югославскую армию немцы разгромили за четыре дня. Ещё через два дня оккупанты вошли в Белград, а юный король Пётр II, премьер-министр Симович и члены правительства едва успели на самолёте вылететь в Египет. 17 апреля был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции югославской армии.

Первый раздел Югославии

Победители поделили страну. Германия взяла себе Сербию с Косово, Венгрия — Воеводину, Болгария — большую часть Македонии. Италия завладела Словенией, Адриатическим побережьем Хорватии и Черногорией. Формально независимой на руинах бывшей Югославии была провозглашена только Хорватия (без Адриатического побережья, но с прирезанными ей кусочками Сербии, Черногории и Македонии).

Королём Хорватии провозгласили родственника итальянского монарха Виктора-Иммануила герцога Спалато, который получил имя Томислав II, а реальная власть в стране оказалась в руках радикальных хорватских националистов — усташей. По договору с Италией Хорватия не могла строить военные объекты почти на трети своей территории, зато итальянские воинские формирования получили право свободно перемещаться по этим землям и проводить военные операции без предварительного согласования с местной властью.

Впрочем, никакой государственной политики, кроме создания этнически чистой Хорватии, у этой власти и не было. По требованию Германии правители страны развязали геноцид против евреев, но ещё более жестокий — против сербов. В стране было введено сходное с германским положение о маркировке лиц «неполноценных» национальностей. Евреи обязывались носить жёлтую нарукавную повязку и нагрудный знак в виде шестиконечной звезды, а сербы — белую повязку и знак с буквой «П» («православац»).

Заметим, что современная Хорватия флаг и символику позаимствовала у своих предшественников из 1941 года. Хотя сегодня в Загребе всё же не устраивают маршей бывших усташей, а тем более ветеранов подразделений СС, которых в Хорватии было сформировано не меньше, чем на территориях прибалтийских республик СССР или в западной части Украины…

Югославское сопротивление

После оккупации и распада страны обосновавшееся в Каире эмигрантское правительство Югославии поддерживали Англия и США. Но, в отличие, например, от лондонского правительства Польши, ни собственных вооружённых сил, ни сети подпольных организаций в своей стране оно не имело. Лишь компартия, сохранившая, несмотря на террор оккупационных властей, свою организационную структуру на всей территории страны, оказалась единственной реальной силой, способной организовать вооружённое сопротивление оккупантам.

Коммунистическое партизанское движение в Югославии зародилось уже в мае 1941 года и оказалось столь мощным, что его впоследствии признали легитимным не только СССР, но и западные союзники по антигитлеровской коалиции. К концу 1941 года в стране действовала Народно-освободительная армия Югославии численностью около 100 тысяч человек, а к концу 1944 года в её рядах сражалось уже более 600 тысяч.

Весной 1944 года в связи с намеченным стратегическим отступлением через Югославию крупной группировки германских войск из Греции Гитлер потребовал от своих генералов покончить с югославскими партизанами. Во исполнение этого приказа была предпринята попытка уничтожения Верховного штаба НОАЮ, размещавшегося в селе Дрвар на юго-западе Боснии. 25 мая после длительной и секретной подготовки немцы сбросили на село парашютный десант, но в ночь с 3 на 4 июня советскими самолётами партизанский штаб был эвакуирован на остров Вис в Адриатическом море. Основным силам югославской армии также удалось вырваться из окружения, и после ожесточённых боев с оккупантами они закрепились в центральной части Сербии.

Освобождение Белграда

21 сентября главнокомандующий НОАЮ Иосип Броз Тито на советском самолёте вылетел в Москву для встречи с Иосифом Сталиным. На этих переговорах стороны договорились о беспрепятственном проходе советских армий через территорию Югославии в Венгрию, где им впоследствии предстояло сломить сопротивление мощнейшей группировки гитлеровцев. При этом советские войска обязывались оказать помощь НОАЮ в разгроме белградской группировки гитлеровцев, но вглубь территории Югославии далее Белграда не продвигаться, чтобы дать возможность югославской армии самой полностью освободить от гитлеровцев территорию своей страны.

На штурм Белграда командование 3-го Украинского фронта направило несколько стрелковых дивизий 57-й армии и танкистов 4-го гвардейского механизированного корпуса.

К утру 14 октября главные силы 4-го гвардейского мехкорпуса и 1-го корпуса югославской армии вышли к Белграду, 15 октября они уже контролировали все дороги, ведущие к городу, а к концу дня освободили большую часть столицы Югославии. Бои в городе затянулись ещё на пять дней в связи с тем, что часть сил пришлось выделить для завершения разгрома 20-тысячной группировки гитлеровцев, отступавшей под ударами 57-й армии в сторону Белграда. К 19 октября эта группировка была полностью уничтожена, её остатки пленены. А на следующий день сдались в плен и те 22 тысячи оккупантов, которые так и не дождались подхода подкреплений в столице Югославии.