Автор


Герань убережёт домашние овощи от вредителей

19 октября 2016, 18:23 / Общество
  • Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Самый распространённый домашний цветок, который в последние годы незаслуженно позабыт хозяйками, может служить отличным средством против… вредителей. Это – герань, по-научному – пеларгония.

Дело в том, что специфический аромат пеларгонии отпугивает опасных для домашних растений насекомых. Достаточно держать на каждом подоконнике по горшку с этим цветком, чтобы все остальные питомцы в доме были здоровы. А герань душистая, обладающая примесью лимонного аромата, ещё и укрепляет здоровье человека. Выделяемые ею активные летучие вещества имеют бактерицидные свойства.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Новое в рубрике Общество

12 минут назад

Нашли поджигателя?
В столице Урала задержали мужчину, причастного к поджогам 30 с лишним машин в Екатеринбурге и Арамиле в 2015 и 2016 годах. Им оказался 30-летний автомеханик из села Патруши, ранее судимый за грабёж и кражу.

12 минут назад

Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 России
Министерство здравоохранения РФ впервые составило список лучших участковых терапевтов страны.

12 минут назад

В УрФУ открылся конгресс социологов
Учёные-социологи из всех регионов России, а также целого ряда других стран приехали в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы социального неравенства и социальной справедливости.

25 минут назад

Музей УрФУ открылся после реконструкции
19 октября в главном здании Уральского федерального университета состоялось торжественное открытие музейно-выставочного комплекса. Мероприятие было приурочено к дню рождения Уральского университета, которому исполнилось 96 лет.

35 минут назад

Огород на подоконнике
Настоящий садовод и зимой без дела не останется

39 минут назад

Вечно зелёные…
Говорят, в городской квартире на подоконнике, кроме цветов, можно выращивать даже экзотические фрукты. Но проще всего там вырастить салат, сельдерей, петрушку, мяту и другую богатую витаминами зелень. Она будет не только напоминать о лете, но и служить полезной добавкой к обеду.

41 минуту назад

К Новому году будут свои огурцы и помидоры
Помидоры, огурцы, перцы с куста и прямо на стол – такое возможно не только летом на даче. Выращивают эти овощи и в квартире, конечно, в меньшем количестве, чем в теплице, но полакомиться хватит.

47 минут назад

В растениях с подоконника столько же витаминов, сколько и в тех, что выращены в открытом грунте
Кто-то из уральцев, очень может быть, уже заскучал по нежной зелени молодого лука и чеснока. Перо луковичных нетрудно вырастить и в домашних условиях.

48 минут назад

Герань убережёт домашние овощи от вредителей
Самый распространённый домашний цветок, который в последние годы незаслуженно позабыт хозяйками, может служить отличным средством против… вредителей. Это – герань, по-научному – пеларгония.

49 минут назад

Вершки и корешки
Свёклу и морковь можно тоже посадить дома на подоконники. Но ценность будут представлять не сами корнеплоды, а зелень. Особенно быстро она появится, если при уборке урожая, срезая ботву, вы оставили по два сантиметра.

Последние новости
Что было раньше