Герань убережёт домашние овощи от вредителей

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Самый распространённый домашний цветок, который в последние годы незаслуженно позабыт хозяйками, может служить отличным средством против… вредителей. Это – герань, по-научному – пеларгония.

Дело в том, что специфический аромат пеларгонии отпугивает опасных для домашних растений насекомых. Достаточно держать на каждом подоконнике по горшку с этим цветком, чтобы все остальные питомцы в доме были здоровы. А герань душистая, обладающая примесью лимонного аромата, ещё и укрепляет здоровье человека. Выделяемые ею активные летучие вещества имеют бактерицидные свойства.