В растениях с подоконника столько же витаминов, сколько и в тех, что выращены в открытом грунте

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Кто-то из уральцев, очень может быть, уже заскучал по нежной зелени молодого лука и чеснока. Перо луковичных нетрудно вырастить и в домашних условиях.

– Лук и чеснок принято выращивать на подоконнике ближе к весне, когда они начинают проклёвываться, а то и пускать корешки даже в условиях хранилища, – рассказывает преподаватель Городского детского экологического центра, инженер Ботанического сада УрО РАН Ольга Добротворская. – Однако они способны давать полезную зелень и осенью, и зимой.

Не стоит думать, будто у «осеннего» пера, выращенного у окна, меньше витаминов и полезных веществ. Их количество в зелени от времени года совсем не зависит.

– Значение имеют лишь удобрения и состав грунта, на котором всходят растения, – объясняет Добротворская. – Другое дело, что от недостатка освещения всходы могут чрезмерно вытянуться.

Чтобы лакомиться зелёным лучком и чесноком всю осень и зиму, по мере вырастания их перьев в грунт надо подсаживать новые луковички, а старые выдёргивать из земли. Лук и чеснок сажают в не очень глубокие кашпо или контейнеры, не забывая поливать при подсыхании: лук любит влажную почву, чеснок – лишь немного посуше.