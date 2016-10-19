К Новому году будут свои огурцы и помидоры

В квартире можно вырастить огурчики весом по 200-300 граммов, а в некоторых случаях и до килограмма. Фото: Елена Осипова

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Помидоры, огурцы, перцы с куста и прямо на стол – такое возможно не только летом на даче. Выращивают эти овощи и в квартире, конечно, в меньшем количестве, чем в теплице, но полакомиться хватит.

Пригрелись под лампами

Основное условие ухода за помидорами, огурцами и перцами дома, чтобы они приносили плоды – это дополнительное подсвечивание фитолампами с октября по февраль. Солнечного света им будет недостаточно, даже если окна находятся на южной или юго-западной стороне.

– Можно использовать лампы с высоким давлением, которые способны давать излучение 15–20 тысяч люкс. Или купить современные светодиодные фитолампы. Они хорошо освещают, но при этом мало расходуют энергии, – рассказала Анна Юрина, профессор Уральского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук.

В этом случае место расположения вашей домашней грядки не имеет значения: лампы можно повесить где угодно. Анна Юрина даже советует выбирать для этого кладовку, чтобы свет над огурцами, помидорами и перчиками не мешал ни вам, ни соседям.

Похрустим огурчиком?

Огурцы – самые тепло- и светолюбивые из этих трёх овощных культур. Им требуется 16–17 часов дополнительного подсвечивания фитолампами, а также температура в помещении не менее 25 градусов и отсутствие сквозняков.

Для посадки в домашних условиях подойдут сорта огурцов, не требующих опыления, так называемые партенокарпические. К ним можно отнести, например, сорта «Раиса», «Грибовчанка» и «Джулия».

Сначала стоит подготовить рассаду – так же как и для теплицы, высадить пророщенные семена в небольшие ёмкости. А дней через 30 уже пересадить в керамические, деревянные или пластиковые горшки диаметром не менее 20 сантиметров.

– Грунт для высадки рассады можно привезти с дачи. В таком случае его нужно несколько раз пролить кипятком, чтобы обеззаразить, – рассказывает Анна Юрина. – Сегодня также популярна гидропоника, то есть использование искусственной среды без почвы. Это может быть минеральная вата, гравий, керамзит.

При своевременном поливе и еженедельной подкормке первые огурчики появятся через 60 дней. Подождав ещё 10 суток, можно начинать их пробовать.

– В начале года я купила семена специальных комнатных огурцов, посадила, через полтора-два месяца они заплодоносили, – рассказывает режевлянка Татьяна Осипова. – С куста высотой сантиметров 30 можно было снять около пяти огурчиков длиной 10–15 сантиметров. При этом никакого особого ухода не было: я и посадила их не в специальную землю, а в горшок, оставшийся от погибшего цветка… Летом эти же огурцы высадила в теплицу – они и там дали неплохой урожай.

Домашние черри

На помидорах завязи образуются чуть позже – через 80–100 дней. Условия для этой овощной культуры нужны такие же, как и для огурцов, единственное отличие – придётся иногда проветривать помещение. Выбрать сорт томатов для выращивания в квартире просто: на пакете с семенами должно быть указано, что растение скороспелое и низкорослое. Популярны сорта «Японский комнатный», «Балконное чудо» «Балкони Елоу», «Пиноккио», «F1 Балконный красный». Плоды у них маленького размера, зато их много.

Томаты в домашних условиях раз в две недели следует подкармливать удобрениями с калием. Этот макро­элемент будет стимулировать рост плодов и придаст им сладость. Ждать, пока помидорки полностью поспеют на ветке, не обязательно, как и в случае с тепличными, их можно снять зелёными и положить дозревать в тёплое тёмное место. Растение же в это время все свои силы направит на новые плоды.

– Конечно, очень большой урожай вы вряд ли снимете, но при дополнительном подсвечивании по 13–15 часов в день к середине зимы угостить деток, гостей или полакомиться сами помидорками сможете. Самое главное, вы точно будете знать, что в этих овощах нет никаких вредных веществ, – сказала Ксения Чусовитина, старший преподаватель Уральского государственного аграрного университета.

Перцы- «долгожители»

Сладкий перец многие садоводы в конце сезона пересаживают из теплицы в горшочки и увозят домой. Дело в том, что это растение – многолетнее, но морозы пережить не может. Дома без фитоламп оно, скорее всего, «заснёт» на какой-то период, то есть перестанет приносить плоды. Ну а если использовать лампы, на взрослом растении свежие перчики появятся меньше чем через месяц.

Любители остренького садят на подоконнике комнатный перец сортов «Бабье лето», «Огонёк», «Аладдин». Эти небольшие кустарники плодоносят и без дополнительного освещения, но рядом с обычным сладким перцем их лучше не ставить, иначе растения могут переопылиться, и сладкие плоды окажутся острыми.