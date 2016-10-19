Вечно зелёные…

Душистая зелень, выращенная на подоконнике, станет прекрасной витаминной добавкой к вашему столу. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Говорят, в городской квартире на подоконнике, кроме цветов, можно выращивать даже экзотические фрукты. Но проще всего там вырастить салат, сельдерей, петрушку, мяту и другую богатую витаминами зелень. Она будет не только напоминать о лете, но и служить полезной добавкой к обеду.

– Проще всего на зиму в обычные цветочные горшки посадить корни сельдерея и петрушки. Это можно сделать прямо с осени. Но если вы считаете, что свежие витамины будут вам нужны ближе к Новому году, корни надо положить в нижний ящик холодильника и посадить примерно в ноябре, – рассказал «ОГ» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Александр Юрин.

Он отметил, что такие растения не требуют особого ухода, их достаточно просто поливать. Частота полива зависит от условий в квартире. Если зелень растёт рядом с батареей, поливать придётся чаще.

Сельдерей и петрушку, а также салат, шпинат, мяту, базилик и рукколу можно сажать семенами, но тогда урожая придётся ждать гораздо дольше. По словам Александра Юрина, для таких целей подойдёт любая земля, в том числе и та, в которую садят комнатные цветы. А некоторые неприхотливые растения, например, руккола или кресс-салат, смогут расти даже в опилках. Предварительно замачивать семена не обязательно, они и так прорастут.

– Как быстро появятся всходы, зависит от качества семян и от самой культуры. Руккола, например, как правило, прорастает на пятый день. Ждать, когда прорастёт петрушка, придётся гораздо дольше. Если зелень растёт в опилках, её нужно будет поливать азотными удобрениями: достаточно чайную ложку удобрения растворить в пяти литрах воды. Если она растёт в земле, ей и так хватает питательных веществ, поэтому поливать её можно просто водой, – пояснил наш собеседник.

Если будет недостаточно света, растения превратятся в хилые, тонкие стебельки, тянущиеся к солнцу. Чтобы этого не происходило, необходима подсветка.

– Можно приспособить обычную настольную лампу и в пасмурные дни включать её на целый день, – советует Александр Юрин.