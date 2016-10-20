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Екатеринбург отобрал у Перми звание столицы Урала

20 октября 2016, 00:00 / Общество
Дом Главного начальника горных заводов Хребта Уральского был построен в первой трети XIX века по проекту архитектора Михаила Малахова. Фото: Алексей Кунилов

Дом Главного начальника горных заводов Хребта Уральского был построен в первой трети XIX века по проекту архитектора Михаила Малахова. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №196 от 20.10.2016 

185 лет назад (в 1831 году) власть над заводами хребта Уральского официально и окончательно перешла от Перми Екатеринбургу.

Идею перенести горное правление из Перми, где оно размещалось, в Екатеринбург предложил главный начальник горных заводов хребта Уральского Александр Богуславский. В 1827 году он написал российскому министру финансов Егору (Георгу) Канкрину: «Екатеринбург есть центр, от коего в ближайшем расстоянии находятся все важнейшие казенные и частные заводы… Екатеринбург может по всей справедливости называться главным горным городом Урала. А потому и Главному управлению горными заводами приличнее находиться в сем городе, который обратил на себя высочайшее внимание покойного государя императора».

Канкрин согласился с этим предложением, но пермские чиновники оказались резко против переезда. Они саботировали перемещение ведомства в другой город целых четыре года, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы летом 1831 года Богуславский не скончался.

Новым главным начальником стал 56-летний горный инженер с немецкими корнями Адольф Агте. Он хорошо знал и любил Екатеринбург и сразу же — в сентябре 1831 года — добился передислокации ведомства. Одно смущало Адольфа Агте — название. Правление находилось в Екатеринбурге, но по-прежнему именовалось Пермским. Агте обратился к Канкрину с просьбой: «Я полагал бы приличным Пермскому горному правлению дать наименование «Горное правление заводов хребта Уральского»… Горное правление заведывает не одни те заводы, которые состоят в Пермской губернии».

Канкрин донёс просьбу до императора, и 20 октября Николай I подписал указ, утвердив название «Уральское горное правление», а также должность уральского берг-инспектора.

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