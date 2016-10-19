Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 России

Участковый терапевт — самая востребованная специальность в свердловских больницах. Из-за дефицита кадров большая часть работает не на одном, а на двух-трёх участках. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Министерство здравоохранения РФ впервые составило список лучших участковых терапевтов страны.

Отбор шёл по формальным критериям — на основании отчётности за 2015 год о том, какой процент прикреплённого населения прошёл диспансеризацию, много ли было вызовов скорой с участка, случаев госпитализации и сколько зарегистрировано смертей. В будущем Минздрав планирует усовершенствовать показатели — одни убрать, а другие добавить.

От Свердловской области в топ попали Надежда Чернавских из Центральной городской больницы имени Бородина в Верхней Пышме и Татьяна Овсянникова из ЦГКБ №24 в Екатеринбурге. Всего чиновники проанализировали информацию о работе 46 665 врачей в стране, в рейтинг включили 37 607 из них. Отбирали терапевтов с участков, где не менее половины населения имеет возраст от 28 до 57 лет. Лидерами территорий, жители которых не ложатся в больницу лечиться, мало умирают, почти не вызывают скорую, но зато ходят на плановый медосмотр, стали Краснодарский край — 27 терапевтов в топе-500, Кемеровская область — 23, Ростовская область — 22, Москва — 21, Московская область — 21 и Татарстан — 19. Выходит, Средний Урал, где нашлись всего два таких участка, — в числе аутсайдеров. Кстати, первая строчка топа — Краснодарский край — имеет сопоставимое со Свердловской областью население. Так неужели наши терапевты трудятся хуже?

— По этому рейтингу нельзя судить о качестве медицинской помощи в регионе, — считает руководитель Свердловской организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. — На основании данных за один только год нельзя сравнивать работу участковых врачей: надо делать это в динамике и брать для анализа несколько лет — лучше всего десять. Тогда можно будет сказать, что забота участкового о пациентах повлияла на снижение смертности, доверие к нему людей снизило количество вызовов скорой, а профилактические меры подействовали на уменьшение госпитализаций. У нас такая большая страна, что везде очень разная спе-

цифика… А вообще, на основании топа можно сказать, что в Свердловской области хорошо работают стационары и люди не потеряли надежду на скорую — она приезжает и помогает больным, раз они её продолжают вызывать, в отличие от Краснодарского края.

Александр Виноградов, главный терапевт Свердловской области, увы, вчера на протяжении дня на звонки не отвечал. Другие сотрудники областного минздрава не смогли прокомментировать ситуацию.