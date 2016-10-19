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В УрФУ открылся конгресс социологов

19 октября 2016, 19:00 / Общество
  • Опубликовано в №196 от 20.10.2016 

Учёные-социологи из всех регионов России, а также целого ряда других стран приехали в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы социального неравенства и социальной справедливости.

  • Всероссийский социологический конгресс проводится раз в четыре года. Впервые он проходит на Урале. По мнению организаторов, в числе которых Российское общество социологов и Институт социологии РАН, именно тема неравенства привлекла такое количество участников — более 1,6 тысячи человек.
  • — Неравенство растёт и всё больше разделяет наше общество. Кому, как не социологам, анализировать происходящие явления, искать пути для формирования общества социальной справедливости, — заявила на открытии президент Международной социологической ассоциации Маргарет Абрахам.

Конгресс включает в себя 35 секций и десять круглых столов, где будут обсуждать в том числе проблемы миграции, неравенства в плане доступности высшего образования и медицинского обслуживания, а также новый вид неравенства — «цифровую бедность» (недоступность информационных технологий).

— Партнёром конгресса выступило областное министерство промышленности и науки, что отражает востребованность научных результатов в практике развития региона, — отметила директор Института социальных и политических наук УрФУ Эльвира Сыманюк.

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