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Нашли поджигателя?

19 октября 2016, 19:00 / Общество
Фото: Екатерина Шишкина

Фото: Екатерина Шишкина

  • Опубликовано в №196 от 20.10.2016 

В столице Урала задержали мужчину, причастного к поджогам 30 с лишним машин в Екатеринбурге и Арамиле в 2015 и 2016 годах. Им оказался 30-летний автомеханик из села Патруши, ранее судимый за грабёж и кражу.

Поймали злоумышленника ночью 15 октября в микрорайоне Химмаш. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и признался в поджоге двух автомобилей, не сумев при этом объяснить причины своих поступков. Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Мужчина был помещён под домашний арест.

Однако владельцы автомобилей, сожжённых в Екатеринбурге на прошлой неделе, не верят в то, что автомеханик имеет отношение к их случаям. Напомним, недавно в центре города за одну ночь сгорели сразу три машины. Все пострадавшие отстаивали свои интересы в «коммунальных войнах» с управляющими компаниями города. Сразу возникла версия, что машины могли быть подожжены в знак мести.

— Его поймали на Химмаше. К нашей истории этот бедолага непричастен, — написал на своей странице в фейсбуке один из пострадавших Дмитрий Трынов. — На Химмаше, может, и он поджёг, но у нас?! За час три машины в центре и на Пионерке. Он с канистрой пьяный бегал? Бред.

Доказать причастность хотя бы одной УК к поджогам машин пока не удалось, хотя адвокаты уверены, что это должно быть несложно.

— Когда известен мотив поджигателя, это преступление раскрыть намного легче, чем совершённое из хулиганских побуждений, — рассказал «ОГ» адвокат Сергей Колосовский. — В случае же, когда владельцы сгоревших автомашин сами указывают на конкретных подозреваемых, проблемы с раскрытием поджогов и вовсе быть не должно.

Существование давления на горожан от управляющих компаний не отрицают и в мэрии Екатеринбурга.

— Люди уходят от управляющей компании, и практически всегда начинаются проблемы. Ранее ко мне уже обращались пострадавшие в подобных конфликтах с жалобами, — пояснил «ОГ» глава города Евгений Ройзман.

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