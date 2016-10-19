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Огород на подоконнике

19 октября 2016, 18:36 / Общество
У окна можно и рассаду разместить, и целую композицию выстроить – скромный аналог зимнему саду. Фото: Алексей Кунилов, rastet-doma.ru

У окна можно и рассаду разместить, и целую композицию выстроить – скромный аналог зимнему саду. Фото: Алексей Кунилов, rastet-doma.ru

  • Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Подоконник – вполне подходящая площадка для овощей. Многолетние овощи можно поселить в деревянные ящики, домашние огурцы лучше растить на шпалерах, а листовые растения – на подвесных полках. Выбрав подходящую тару и соорудив оптимальную конструкцию, нужно предусмотреть ещё несколько моментов.

ТАРА. В качестве тары можно использовать обычные деревянные ящики из еловых или сосновых досок (благодаря смоле они дольше не гниют) толщиной около 20 мм, высотой 120–150 мм. Длина ящиков должна быть короче длины подоконника, чтобы было пространство для манёвра. Ставить их нужно на поддоны, поскольку на дне деревянных ящиков будут отверстия для стока воды. С наружной стороны поперёк днища стоит прибить планки, чтобы ящик не прилегал плотно к поддону, иначе он, как говорят, быстро сопреет.

Не хочется или нет возможности возиться с деревом – возьмите пластмассовые ящики, сейчас в магазинах они есть на любой цвет и вкус. Лучше брать ящики повыше, так как на дно нужно будет насыпать дренаж из песка или гравия слоем 50 мм. Можно использовать и старые добрые гончарные горшки, в которых благодаря пористой структуре лишняя вода не застаивается и испаряется.

СВЕТ. Летом растениям хватает естественного солнечного света. А вот с осени пора добавлять искусственное освещение. Лучше всего подойдут люминесцентные лампы дневного или белого света из расчёта 120–300 Вт

на один квадратный метр. Поскольку лампы дают мало тепла, их можно размещать близко к растениям. Чтобы они развивались равномерно, лампы следует периодически переставлять. Включать свет растениям нужно ежедневно часов на 6–8, но не больше 30 суток в общей сложности.

ВЛАЖНОСТЬ. Для поддержания влажности можно время от времени проветривать помещения, где находятся растения, а рядом с ними ставить ёмкость с мокрым песком или водой. Кроме того, растения на подоконнике нужно опрыскивать водой утром и в обед (весной, летом) или только в обед (осенью, зимой).

ЗЕМЛЯ. Огородная или полевая земля в чистом виде для растений на подоконнике не подойдёт, так как после поливов питательные вещества из неё будут вымываться, а сама почва сильно уплотнится. Свежий торф тоже не годится – в нём есть токсичные для растений вещества. Лучше всего использовать смесь из огородной, полевой или дерновой земли с перегноем, торфом и компостом. Но для каждого овощного растения предпочтителен грунт определённого состава, поэтому лучше купить в специализированном магазине готовую грунтовую смесь.

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