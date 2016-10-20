Введут ли штраф за шины не по сезону?

У шиномонтажников уже неделю идёт сплошной «чёс», даже курят на ходу. Клиент едет днём и ночью, так что лучше заранее записаться, в живой очереди можно застрять надолго. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Похоже, что да — введут такой штраф в две тысячи рублей, если вы вовремя не «переобуетесь» к зиме на резину с шипами, а к лету — на обычную. Такой законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по транспорту. Документ поддержали в правительстве и в ГИБДД, а парламентарии рассмотрят его уже сегодня. Планируется внести коррективы в ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением требований эксплуатации шин и колёс»).

Если поправки примут, то использование зимних шин будет обязательным с декабря по февраль, а с июня по август запрещено (сроки могут быть скорректированы решением региональных властей). Сбывается давняя мечта экс-мэра Москвы Лужкова! Он, правда, хотел вообще запретить шипы в столице, поскольку они якобы дороги портят…

Поправки содержат в себе очевидные для опытных водителей нормы: шины с шипами должны быть установлены на всех колёсах, причём на одну ось запрещено ставить покрышки разной размерности, скоростных индексов, конструкции и рисунков протектора. Определены, что важно, параметры непригодных к эксплуатации шин: остаточный износ протектора менее 1,6 мм для летней резины и 4 мм — для зимней (с маркировкой «снежинка», М+S, M&S, MS). Непригодными считаются также шины с пробоями и порезами, обнажающими корд, а также с расслоениями в каркасе и отслоениями протектора. Запрещено будет управлять машиной, если на колесе отсутствует хотя бы один крепёжный болт или гайка, либо видны на дисках трещины и следы сварки на них.

Пожалуй, ни одна сфера нашей жизни не подвергается столь частым поправкам, как автомобильно-дорожная. Оно и понятно — автопарк в стране стремительно растёт, движение становится всё более интенсивным. За последние 10 лет парк легковушек в России вырос на 51 процент, по данным аналитического агентства «Автостат». В абсолютных показателях он возрос с 27 миллионов штук в начале 2006 года до более 40 миллионов автомобилей к 2016 году. Поэтому слабые звенья выявляются быстрее, и все нововведения, как правило, рождены самой жизнью. Но вот беда — порой некому следить за их соблюдением. Ну ладно, скажем, с шипами или без шипов ваши шины и так видно. Но попробуйте представить инспектора ДПС, измеряющего линейкой глубину износа шин… Не получается картинка.

Эксперты утверждают, что в осенне-зимний период 35–40 процентов аварий происходит из-за неправильного выбора резины. Да мы и так знаем, когда на улице жестянщиков праздник и когда на шиномонтажках идёт «чёс». Тема-то актуальная уже давно. Первые законопроекты были внесены в Госдуму ещё в 2013 году, однако до рассмотрения в парламенте дошёл пока только один. В Европе к шипованной резине относятся по-разному, в зависимости от климата. Где-то она вообще запрещена, а где-то приняты законы об обязательном её использовании.

В адрес нынешнего законопроекта уже полетели первые критические стрелы. Страна-то большая, в южных краях одни сроки гололёдов-снегопадов, в северных — другие, но ведь законопроект предусматривает корректировку по срокам от местных властей. Лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, известный реформатор, считает, что ГИБДД такими законопроектами всячески продвигает возвращение инспекторов на дороги. Все последние инициативы — об опасном вождении, о балльной системе — тоже связаны с работой ДПС. Всё это повышает в результате риск коррупции. Более правильной будет схема, при которой водитель, нарушающий правила использования шин, будет получать регрессный иск от страховой компании в случае аварии на дороге из-за «неправильных» покрышек.