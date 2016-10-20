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Правительство выделит 28 миллиардо рублей на мегагранты для учёных
20 октября 2016, 17:46 / Общество
В уральских лабораториях тоже работают иностранные учёные. Например, год назад микробиологи из Индии проводили исследования в Институте естественных наук УрФУ вместе с российскими коллегами. Фото: Александр Исаков
- Опубликовано в №197 от 21.10.2016
МОСКВА. До 2020 года правительство РФ планирует выделить до 28 миллиардов рублей на программу привлечения ведущих учёных мира в российские образовательные и научные организации. Об этом заявил вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
— Гранты получают те, кто готов воплощать свои идеи в нашей стране вместе с командами российских специалистов, — пояснил Дмитрий Медведев. — Это могут быть ведущие российские учёные и иностранные, наши соотечественники, которые в своё время уехали за границу, сделали там научную карьеру.
Программа мегагрантов для учёных появилась в 2010 году. За шесть лет было проведено пять конкурсов на получение грантов, на них было подано почти три тысячи заявок специалистами в разных областях науки более чем из 45 стран. Среди победителей есть как опытные и статусные учёные, в том числе лауреаты Нобелевской премии и других престижных наград, так и молодые специалисты.
По итогам первых конкурсов уже создано 160 научных лабораторий, некоторые из которых по своему оборудованию и научно-образовательному потенциалу не уступают лучшим лабораториям в мире. Примерно две трети их сотрудников — это студенты и аспиранты. Только за период с 2010 по 2013 год члены научных коллективов этих лабораторий опубликовали более 1 800 статей в научных изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» («Web of Science») и создали более 500 объектов интеллектуальной собственности.
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