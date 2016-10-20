Плох тот родитель, что не содержит ребёнка до пенсии...

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Всю неделю свердловчане обсуждают мальчика, который подрабатывает кондуктором на одном из автобусных маршрутов Екатеринбурга. Одна из пассажирок сфотографировала ребёнка и выложила снимок в соцсети, спровоцировав бурную дискуссию: мол, как же так, мальчику наверняка нет 14 лет… Но разве плохо, что ребёнок помогает семье? Мы спросили у екатеринбуржцев, со скольки лет, по их мнению, дети могут начинать трудиться.

Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр Свердловской области:

— Всё-таки основная обязанность ребёнка в период учебного года — учиться. К тому же у современных детей сейчас столько дополнительных занятий, и трудно представить, что у них хватит времени и сил ещё и на работу. Но к детскому труду в период каникул я отношусь положительно. Конечно, это должна быть такая работа, которая разрешена для школьников. Считаю, что любая практика, любая трудовая деятельность будет им полезна, даже если потом они выберут иное направление.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель Общественной палаты Свердловской области:

— Лично я начал подрабатывать в семь лет — пилил дрова, таскал воду, жили мы тогда бедно. Я считаю, что любая форма труда лучше безделья. Человека надо приучать к труду с детства, чтобы он знал цену заработанной копейки, не тратил деньги на «глупости». Опасно, когда работа, которую выполняет ребёнок, не соответствует его физическому, умственному развитию. Поэтому я — за детский труд, но осмысленный, регулируемый и контролируемый.

Мария КОЗЛОВСКАЯ, сотрудник Многофункционального центра, юрист:

— Сегодня в ходу у многих поговорка: «Плох тот родитель, что не содержит своего ребёнка до пенсии». И это признак нашего времени — все взрослые вдруг забыли, что сами первые деньги заработали в возрасте 10 лет, когда в четвёртом классе поехали всей школой «на картошку». После работы на полях соседнего совхоза всем ребятам нашего класса выдали зарплату — от 20 до 50 рублей, в зависимости от вклада в уборку урожая. Четвероклассники зарабатывали всех меньше, вот в 10-м классе после «картошки» у меня уже было 150 рублей — месячная зарплата взрослого человека. И никто не кричал об эксплуатации детского труда! Мы учились ответственности, труду, на своём опыте понимали, как нелегко заработать копеечку и как быстро можно её потратить. А сегодня мы стараемся оградить детей от любой работы: ах, они малы! В результате получаются 30-летние лбы, сидящие на шее у постаревших родителей. Это неправильно. Уверена, ребёнок должен учиться зарабатывать деньги со школьной скамьи.

Елена ЗВЕРЕВА, председатель Свердловской областной организации Российского союза молодёжи:

— Трудовой кодекс позволяет работать с 14 лет, его надо соблюдать. Но я считаю возраст 11 лет вполне нормальным для первых заработков. В этом возрасте дети совершенно спокойно могут вносить посильный вклад в семейный бюджет, у них есть интерес и желание к труду. Я сама первые деньги заработала в 11 лет в лагере труда и отдыха, тогда мы с ребятами убирали овощи в совхозе. Трудились по два часа в день, потом нам устраивали развлекательную программу. Конечно, одно дело, когда ребёнок работает под надзором родителей или воспитателей, а другое — если самостоятельно, где-то «в поле», в небезопасных условиях. Надо к этому очень внимательно относиться. Вообще раньше дети с 4–5 лет помогали родителям в огороде, а сейчас даже полы не моют в классах. Мы в своё время и парты драили, и окна в школе, и ничего — никто не умер. Выросли нормальными людьми, умеем трудиться.

Александр ПАНТЫКИН, председатель Союза композиторов Свердловской области:

— Первые деньги я заработал в 12-летнем возрасте, когда написал музыку к спектаклю «Маленькие трагедии» Пушкина, который мой отец, режиссёр народного театра, поставил в ДК «Урал». Сколько мне заплатили, уже не помню, да и деньги в то время были другие. Мой сын тоже начал зарабатывать ещё ребёнком. Он пел в детском хоре Екатеринбургского театра оперы и балета и за участие в спектаклях получал зарплату, пусть и совсем небольшую. Когда нужно начинать работать? Тут не может быть никаких советов и рекомендаций. Всё зависит от индивидуальных способностей и внешних обстоятельств. Главное, чтобы деньги были заработаны честно и ребёнок осознавал, что ему заплатили за труд, а не просто так.