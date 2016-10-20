Кто отмыл Грязьбург?

Горожане отмечают, что даже лужи в этом году не такие грязные, как обычно. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

По наблюдениям многих жителей столицы Урала, Екатеринбург этой осенью чуть ли ни впервые за многие годы не претендует на звание «Грязьбурга». Тротуары не утопают в слякоти, у машин видны номера, а осеннюю обувь можно не отмывать со щёткой каждый вечер. «ОГ» разобралась, в чём причины этих изменений.

По данным городской администрации, за первую половину октября этого года с улиц Екатеринбурга вывезли 2 288 тонн грязи. Только за одну ночь на 15 октября город стал чище на 115 тонн грязи. Цифры впечатляющие, но по сравнению с прошлыми годами не такие уж и большие. Например, год назад в ночь на 20 октября с улиц города на специализированные полигоны машины вывезли более 98 тонн грязи. А через неделю спецтехника работала уже круглосуточно, за двое суток было убрано в сумме 438 тонн грязи. В 2014 году ситуация усугублялась ранними снегопадами. Например, только за субботу 18 октября 2014 года коммунальщики вывезли на полигоны почти полторы тысячи тонн снега. Ровно через два года — в ночь на 18 октября 2016-го — с территории города убрали всего 50 тонн осадков.

Чистые улицы Екатеринбурга — такое редкое событие в межсезонье, что эту тему активно обсуждают в социальных сетях. Большинство горожан причиной отсутствия грязи считают сухую погоду, другие хвалят за добросовестную работу коммунальщиков. Ощутимое падение спроса в этом году подтвердили «ОГ» работники нескольких автомоек Екатеринбурга. Правда, по их мнению, оно может быть связано ещё и со сложным финансовым положением автовладельцев.

В администрации города контроль за чистотой улиц взял на себя лично мэр Евгений Ройзман. В мае этого года он даже заказал научное исследование уральской грязи. В Уральском отделении РАН обещали в течение года выяснить, в чём основные причины загрязнения улиц, учитывая особенности климатических условий и рельефа местности. Такого масштабного исследования не делал ещё ни один город России. Пока его результатов нет, градоначальник сам рассуждает о механизмах грязеообразования.

— Важно понимать, откуда берётся грязь. Основной источник загрязнения на дорогах — выхлопы машин. В Екатеринбурге они образуют 188,5 тысячи тонн пыли в год, это более 500 тонн в день. Ещё 32 тысячи тонн добавляют выхлопы заводов, ТЭЦ и так далее, — рассказал «ОГ» мэр города. — Другая причина осенней грязной слякоти — это незавершённые дорожные работы. Во время межсезонной оттепели там всё плывёт. В этом году мы очень серьёзно к этому подошли, осмотрели все раскопки, обязали всех закрыть их по максимуму. Кроме того, когда возникает такая холодная и сухая осень, как в этом году, все автовладельцы заранее переобувают резину, начинают ездить на шипованных колёсах. Шипы на голом асфальте работают как резак, поэтому в сухую погоду над городом стоит взвесь. Анализы показывают, что в составе этой взвеси — битум и асфальт. Ещё не было сильных снегопадов. Когда они пройдут, сразу будет видно, как грязнеет снег у обочин. Есть вещи, которые от нас не зависят…

Впрочем, заслугу погоды мэр тоже не отрицает. А вот главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко и вовсе уверена, что осадки играют определяющую роль.

— Просто лето в Екатеринбурге было сухое и тёплое. В сентябре и начале октября тоже осадков было маловато, а нет осадков — нет слякоти. К тому же всё подмёрзло. После того, как выпадет хороший снег и наступит оттепель, возникнет привычная грязь, — сказала «ОГ» Галина Шепоренко. Отчасти она оказалась права — после вчерашнего вечернего снегопада в городе действительно стало грязнее.