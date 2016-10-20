Полная несовместимость

И что мог бы сказать об этом агрегате, представленном на прошедшем недавно Менделеевском съезде, например, философ? Павел Ворожцов

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Несколько тревожных сообщений из новостных лент: «над уральской наукой вновь сгустились тучи», «уральские учёные подают сигнал SOS», «двадцать институтов Уральского отделения ФАНО соединяет в единый исследовательский центр и хочет свести статус институтов до лабораторий»…

Слияние или поглощение?

На деле всё оказалось не совсем так, если совсем не так. Да, 12 октября в Екатеринбурге прошло очередное заседание рабочей группы Уральского территориального управления Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) и УрО РАН по реструктуризации научных организаций, на котором был представлен самый крупный проект реорганизации. Речь шла о слиянии четырнадцати институтов Екатеринбурга и других подразделений в единый Федеральный исследовательский центр (УрФИЦ). По концепции проекта, озвученной заместителем руководителя Уральского ТУ ФАНО Александром Сандаковым, химики, физики, экологи, историки, философы, экономисты должны объединиться для «возрождения мощного конкурентоспособного центра академической науки» в регионе. Это вроде как упростит взаимодействие с ФАНО России и органами власти, снизит бюрократическую нагрузку на институты, поможет сохранить социальную сферу (поликлинику УрО РАН, детский сад и детский лагерь, фонд жилья).

Но низведёт институты с юридических лиц до статуса лаборатории, как совершенно верно отметили некоторые СМИ, и приведёт к размыванию некоторых научных направлений. Кстати, подобное решение уже было принято для Коми и Пермского научных центров УрО РАН, но оно так и осталось на бумаге. Своё мнение о проекте по протоколу совещания институтам предлагается представить до 26 октября, но директора многих институтов уже на совещании высказались об инициативе крайне отрицательно. Совершенно непонятно: как и для чего сливать столь разные направления в единый центр? Внятных ответов они не получили.

Реакция отрицательная

Вот как прокомментировал «ОГ» инициативу уральского управления ФАНО вице-президент РАН, председатель Уральского отделения, директор Института органического синтеза (один из кандидатов на объединение) академик Валерий Чарушин:

— Эта инициатива для нас не новость. О ней говорилось ещё летом, и тема уже обсуждалась в научной среде. На прошедшем совещании руководство Уральского ТУ ФАНО впервые ознакомило нас с концепцией создания единого исследовательского центра. И наша реакция была резко отрицательной. Какой смысл объединять совершенно разные учреждения с разными задачами, сферами интересов?

В нашем отделении сложились и успешно развиваются известные научные школы в математике, физике, химии, материаловедении, экологии, региональной экономике, в области права и других наук. И административное слияние создаст прямую угрозу их разрушения. Ведь каждый институт — это особая творческая среда со своими традициями, исследовательскими методиками. И я как химик хорошо знаю, что есть среды совместимые, а есть и такие, которые совместить невозможно. Металлурги могут найти общий язык с горняками, геологи — с геофизиками, а вот философы с электрофизиками — вряд ли. Никому в голову не придёт взять да объединить союзы писателей и, скажем, композиторов. Далее, у предполагаемого центра должен быть директор. Кто это будет? Судя по всему, уральское управление ФАНО видит на этом месте эффективного менеджера-управленца, но мы с такой установкой не согласны. В России, на Урале наукой всегда руководили учёные. Директор должен уметь говорить с сотрудниками на одном языке. Нужно хорошо подумать и не торопиться с решениями. Реформы нужны не ради реформ, а для того, чтобы получить качественно новый уровень научных исследований…

Разведка боем?

Естественно, мы хотели услышать и мнение уральского управления ФАНО, но там комментировать что-либо отказались и перевели стрелки на пресс-службу федерального агентства. Та ответила оперативно, правда, несколько пространно. И картина предстала иная:

«Реструктуризация сети научных институтов ФАНО России проводится в рамках выполнения поручений Президента РФ от 24 декабря 2014 года о необходимости развития междисциплинарных научных исследований.

Все интеграционные проекты реализуются в соответствии с Регламентом ФАНО России и РАН по вопросам создания, реорганизации и ликвидации научных организаций, подведомственных ФАНО России… Каждый проект предварительно проходит обсуждение в научном сообществе. Первый этап общественной экспертизы включает в себя обсуждение на площадках научных советов институтов… После того, как научные советы одобрят интеграцию, проект вносится на рассмотрение в Российскую академию наук.

После Академии наук интеграционные проекты выносятся на обсуждение в правительство РФ, в департамент науки, высоких технологий и образования. Здесь обсуждение проходит с участием директоров объединяемых институтов, представителей РАН и профильных министерств и ведомств. Если все участники совещания согласились с необходимостью объединения, правительство РФ даёт поручение Федеральному агентству научных организаций о начале реализации проекта. ФАНО России запускает процедуру реорганизации лишь после прохождения всех этапов.

В настоящее время в научном сообществе Уральского отделения РАН проходят обсуждение несколько концепций объединения интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры институтов, расположенных в регионе. В частности, научными коллективами институтов ФАНО России предложено создать в Екатеринбурге Уральский федеральный исследовательский центр геофизики и геологии, Уральский горно-металлургический федеральный исследовательский и Единый Уральский Федеральный исследовательский центры.

Реорганизация институтов в уральском регионе будет предприниматься на основе следующих принципов: любой интеграционный проект должен быть поддержан научными коллективами институтов, по каждому из проектов должна быть представлена позиция Российской академии наук».

Вот и думай: что это было? Разведка боем, внутриведомственная неразбериха или просто административный зуд? Но сказано же: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…»