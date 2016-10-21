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Лучше дома посижу

21 октября 2016, 17:33 / Общество
Сегодня на пике популярности — кружки робототехники. Фото: Алёна Хазинурова

Сегодня на пике популярности — кружки робототехники. Фото: Алёна Хазинурова

  • Опубликовано в №198 от 22.10.2016 

При всём многообразии возможностей школьники сегодня часто говорят родителям — не хочу никакие занятия, ни в какие кружки и секции. Мол, лучше дома посижу за компьютером… Руководитель городского Центра социально-психологической помощи детям и молодёжи «Форпост» Юлия ДЕРЯГИНА считает, что в этом случае мама и папа пропустили время, когда естественная детская любознательность требовала развития, но не получила его:

— Скорее всего, в прошлом были случаи, когда ребёнок просил родителей чем-то позаниматься с ним, а ему в ответ говорилось: «Вот тебе, малыш, планшет (сотовый телефон или телевизор), посиди тихо». Любознательность надо поддерживать ещё в дошкольном возрасте, тогда со временем чадо самостоятельно сможет выбирать занятие по душе.

— Так что же теперь, пиши пропало, школьника увлечь делом невозможно?

— Придётся напрячься и мотивировать его на развитие увлечения. Хорошо кружковое занятие сделать приключением, пойти в клуб по месту жительства вместе с родителями, с мамой или папой — многие клубы предлагают занятия для всей семьи. Хвалите ребёнка за достижения, за то, что он что-нибудь смастерит в кружке или нарисует.

— Не перехвалим?

— Не стоит восхищаться работой в целом — надо быть внимательнее к деталям. Тогда ребёнок поверит похвале, увидит, что его труд по-настоящему ценен.

— Может быть, стоит привести в пример соседского сына, который ходит в кружок вот уже несколько лет, а ещё и в спортшколе занимается?

— Нет, сравнения — приём запрещённый! Так можно всякую охоту к занятиям отбить. Сравнивать можно только то, чего ребёнок достиг сам — себя с собой. Вчера он ещё не умел конструировать самолёт, а сегодня в кружке авиамоделирования этому уже научился. Класс! В прошлом году не умел играть на балалайке, а в этом играет целую пьесу — пусть маленькую. Молодец!

— Как ещё заинтересовать занятиями?

— Обсуждайте ребят, с которыми ребёнок занимается. Друзья в кружке — отличный повод его посещать.

К тому же эти добрые отношения, которые завязались в детстве, способны остаться на всю жизнь.

Мнение

Педагогично ли заставлять ребёнка посещать занятия?

Клёна КОРНИЛОВА, художественный руководитель Народного ансамбля танца «Радость»:

— Очень часто, когда дополнительное образование ребёнка связано с серьёзной физической нагрузкой, возникает момент, когда он говорит родителям, что больше не хочет заниматься — будь то танцы, спортивная школа или фигурное катание. Ни в коем случае не стоит идти родителям на поводу у эмоций! Рекомендую подойти к педагогу для личной беседы, обсудить с ним возникшие сложности и вместе выработать тактику создания мотивации для занятий. Да, ребёнок устаёт на тренировках, — и это нормально. Физические занятия укрепляют не только мышцы, но и характер, воспитывают волю. Тренировки не бывают лёгкими — это правило. Но грамотный педагог в уважаемом коллективе даёт нагрузку в соответствии с возрастом детей, по их силам.

Когда ребёнок бросает занятия, столкнувшись с первой сложностью, это может превратиться в привычку, стать чертой характера. Но разве родители будут рады такой черте их любимого ребёнка? Мы воспитываем личность, способную преодолевать преграды, достигать успеха, а для этого нужно учить детей прежде всего справляться со своей ленью. Системные физические нагрузки воспитывают трудолюбие — важно это понимать, когда мама и папа слышат от ребёнка жалобы на усталость и нежелание продолжать занятия. А умение грамотно использовать своё время? Формирование навыков дисциплины? И если говорить конкретно о нашем ансамбле, то мы прививаем любовь к народному искусству, школьники получают знание основ русского народного танца, знакомятся с его эстетикой — это так ценно в наше время. Впоследствии ребёнок сам скажет родителям спасибо, если они вернут его на тренировки. В практике моей работы были такие случаи — дети пытались уйти из коллектива, родители настаивали на их возвращении, и танцы во взрослой жизни моих подопечных становились их профессией.

Серьёзный мотив не бросать занятия, когда ребёнок устаёт, — дружеские отношения в коллективе. У нас дети занимаются с дошкольного возраста, и к средним классам школы в танцевальных группах ансамбля складывается крепкая дружба. Как бросать друзей? Это уже немыслимо.

На заметку

Сегодня бесплатные кружки и дополнительные занятия есть в каждой школе — по закону РФ. Попасть на бесплатную учёбу по конкурсу можно в музыкальные, художественные школы и школы искусств. Кроме того, в каждом районе работают станции технического творчества, дома детского творчества и клубы, и платить за занятия в них тоже не надо. «ОГ» публикует адреса самых необычных и редких кружков Екатеринбурга в 2016–2017 учебном году:

  • Отряд «Каравелла»: пресс-центр, киностудия, секция фехтования, парусная флотилия, судоверфь: Мира, 44 
  • (374–30–83)
  • Центр экранного искусства «Айсберг TV»: основы тележурналистики, телевизионной режиссуры, операторского искусства и монтажа, актёрское мастерство, речь: пл. Субботников, 1 (380–10–98)
  • Детская железная дорога: железнодорожное моделирование, макетирование и железнодорожные специальности для детей: ул. Мичурина, 230
  • Клуб «Вариант»: Родоведческий клуб «Фамилия»: ул. Металлургов, 46 (242–69–75, 242–26–08), волонтёрский отряд «Доброе сердце»: ул. Токарей, 54/2 (246–99–30)
  • Центр «Юность». Секция велоспорта: ул. Билимбаевская, 34/1 (322–53–64). Секция женского хоккея:
  • ул. Пехотинцев, 12 (325–85–57). Секция теории практики морского дела «Яхт клуб». Секция фехтования, студия журналистики: ул. Техническая, 44 а (366–50–18).
  •  Клуб «Социум». Студия керамики «Живая глина»: ул. Академическая, 11 а (374–09–77). Ансамбль барабанщиков «Диамант»: ул. Гагарина, 35 (375–50–88). Освоение программирования в компьютерной среде «Robolab 2.9.»: ул. Рассветная, 13 (348–61–16)
  •  Центр Ленинского района: объединение «Юный краевед»: ул. Фрунзе, 91 (260–04–49), секция фехтования:
  • ул. Цвиллинга, 18 (269–15–11).
  • Клуб «Спектр»: школа юных аниматоров: ул. Декабристов, 45 (251–66–80), видеостудия: ул. Машинная, 42/3 (251–41–34).
  • Центр «Спутник»: кружок юных моряков «Бригантина»: ул. Трубачёва, 172 (218–01–87), астрономический клуб: ул. Бисертская, 2 (255–00–48).

Полный список «Бесплатные кружки Екатеринбурга».

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