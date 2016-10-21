Сегодня на пике популярности — кружки робототехники. Фото: Алёна Хазинурова

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

При всём многообразии возможностей школьники сегодня часто говорят родителям — не хочу никакие занятия, ни в какие кружки и секции. Мол, лучше дома посижу за компьютером… Руководитель городского Центра социально-психологической помощи детям и молодёжи «Форпост» Юлия ДЕРЯГИНА считает, что в этом случае мама и папа пропустили время, когда естественная детская любознательность требовала развития, но не получила его:

— Скорее всего, в прошлом были случаи, когда ребёнок просил родителей чем-то позаниматься с ним, а ему в ответ говорилось: «Вот тебе, малыш, планшет (сотовый телефон или телевизор), посиди тихо». Любознательность надо поддерживать ещё в дошкольном возрасте, тогда со временем чадо самостоятельно сможет выбирать занятие по душе.

— Так что же теперь, пиши пропало, школьника увлечь делом невозможно?

— Придётся напрячься и мотивировать его на развитие увлечения. Хорошо кружковое занятие сделать приключением, пойти в клуб по месту жительства вместе с родителями, с мамой или папой — многие клубы предлагают занятия для всей семьи. Хвалите ребёнка за достижения, за то, что он что-нибудь смастерит в кружке или нарисует.

— Не перехвалим?

— Не стоит восхищаться работой в целом — надо быть внимательнее к деталям. Тогда ребёнок поверит похвале, увидит, что его труд по-настоящему ценен.

— Может быть, стоит привести в пример соседского сына, который ходит в кружок вот уже несколько лет, а ещё и в спортшколе занимается?

— Нет, сравнения — приём запрещённый! Так можно всякую охоту к занятиям отбить. Сравнивать можно только то, чего ребёнок достиг сам — себя с собой. Вчера он ещё не умел конструировать самолёт, а сегодня в кружке авиамоделирования этому уже научился. Класс! В прошлом году не умел играть на балалайке, а в этом играет целую пьесу — пусть маленькую. Молодец!

— Как ещё заинтересовать занятиями?

— Обсуждайте ребят, с которыми ребёнок занимается. Друзья в кружке — отличный повод его посещать.

К тому же эти добрые отношения, которые завязались в детстве, способны остаться на всю жизнь.