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Детский дневник заслуг и проказ

21 октября 2016, 17:56 / Общество
В дневнике заслуг и проказ двойка — всего лишь минус. Если там есть и несколько плюсов, рассказать про двойку не страшно. Фото: Фёдор Решетников

В дневнике заслуг и проказ двойка — всего лишь минус. Если там есть и несколько плюсов, рассказать про двойку не страшно. Фото: Фёдор Решетников

  • Опубликовано в №198 от 22.10.2016 

Обычная история: мама с папой весь день на работе, дети-школьники возвращаются после уроков домой и до вечера предоставлены сами себе. Родители волнуются, особенно за тех, кто в младших классах — поело ли чадо, сделало ли уроки, не напроказничало ли? Дети сидят за компьютером, смотрят сериалы, бездельничают в своё удовольствие. А вечером — ссоры-споры, так как не сделаны ни уроки, ни домашние дела.

Есть простой способ выйти из такой ситуации. Заведите ребёнку блокнот-календарь для самоконтроля. Вверху странички пишем число, страничку делим на две части, правую помечаем знаком «плюс», левую — знаком «минус». Соответственно, в правую ребёнок должен записывать свои заслуги в течение дня, в левую — провинности. Получил пятёрку по математике, самостоятельно выполнил всё домашнее задание, вытер пыль с мебели, вымыл посуду… Вот уже сколько плюсов. Получил двойку по русскому языку, обидел сестрёнку, не выполнил просьбу мамы — должен сам себе ставить минусы. Не поставил сам, поставит мама. Промежуточные итоги подводим вечером, а окончательные — в конце недели. Если плюсов больше, чем минусов, ребёнок заслуживает приз, пусть даже небольшой. С понедельника — новый цикл.

Дети охотно идут на такую игру, просыпается азарт, и они стараются получить как можно больше плюсов, сами придумывают, чего бы сделать полезного. В то же время учатся замечать свои провинности и избегать их. Особенно хорошо работает этот приём, если в семье двое детей или больше: начинает работать принцип состязательности.

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