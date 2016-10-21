Биомикрогелем можно мыть хоть посуду, хоть кошек

Екатеринбургские учёные, резиденты Уральского технопарка высоких технологий, создали и запатентовали инновационные чистящие средства — биомикрогели — из древесины и яблочного жмыха. Фото: Анна Осипова

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

Екатеринбургские учёные, резиденты Уральского технопарка высоких технологий, создали и запатентовали инновационные чистящие средства — биомикрогели — из древесины и яблочного жмыха.

В составе биомикрогелей только натуральные компоненты: целлюлоза, пектин, в некоторых вариациях в качестве добавки используются также глицерин и кокосовое масло. Это отличает средства на основе биомикрогелей от большинства очистителей, содержащих фосфаты, токсичные спирты и другие вредные вещества. Поэтому разработка уральских учёных безопасна как для человека и домашних животных, так и для природы.

— Биомикрогели гипоаллергенны и биоразлагаемы, но при этом эффективны. Взаимодействуя с грязью на полу или с жиром на посуде, они создают оболочку вокруг загрязняющего вещества, отделяют его, заключая в прочные «капсулы», и позволяют легко удалить, например, протерев тряпкой, — рассказал один из разработчиков Андрей Елагин.

На основе биомикрогелей созданы средства для мытья посуды, пола, сантехники, жидкое мыло, очищающий гель для всех поверхностей, которым можно стирать одежду и даже мыть кошек и собак.

Инновационная разработка была признана в 2015 году Роспатентом одним из 100 лучших изобретений страны. И сейчас эти новейшие безопасные чистящие средства уже доступны в ряде магазинов бытовой химии в столице Урала, где они и производятся.