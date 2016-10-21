Автор


В Госдуме готовят закон о том, как нельзя называть детей

21 октября 2016, 18:02 / Общество
  • Опубликовано в №198 от 22.10.2016 

МОСКВА. Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей 20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей.

Документ содержит запрет на использования цифр, числительных, аббревиатур, символов и ненормативной лексики. Он нацелен на установление баланса между правом родителей на самовыражение и правом ребёнка на имя, не нарушающее его интересы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас загс не имеет права отказать родителям в регистрации имени из-за оскорбительности, некультурности или непроизносимости. Среди прецедентов, обуславливающих необходимость нового закона, история мальчика, которого родители решили назвать БОЧ рВФ 260602(аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). Загс отказался оформлять документы с таким именем, суд принял сторону загса. У Боча до сих пор нет документов, кроме свидетельства о рождении, выданного Всемирным правительством граждан мира (некоммерческой организацией, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне).

Ранее председатель комитета загса Пермского края Юлия Андриановапредлагала ввести в регионе запрещённый список имён для новорождённых. Поводом стало рождение ребёнка, которого родители назвали Люцифером.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

час назад

Cемейный бюджет
Обзор мобильных приложений

час назад

Сколько стоит воспитывать девять детей?
О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей

час назад

«Эх, тёща моя…»
Завтра, 23 октября — Международный день тёщи

час назад

В Госдуме готовят закон о том, как нельзя называть детей
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей 20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей

час назад

Биомикрогелем можно мыть хоть посуду, хоть кошек
Екатеринбургские учёные, резиденты Уральского технопарка высоких технологий, создали и запатентовали инновационные чистящие средства — биомикрогели — из древесины и яблочного жмыха

час назад

Детский дневник заслуг и проказ
Обычная история: мама с папой весь день на работе, дети-школьники возвращаются после уроков домой и до вечера предоставлены сами себе

2 часа назад

Лучше дома посижу
Что делать, если ребёнок не хочет в кружок?

20 октября 2016

Полная несовместимость
Слухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?

20 октября 2016

Кто отмыл Грязьбург?
По наблюдениям многих жителей столицы Урала, Екатеринбург этой осенью чуть ли ни впервые за многие годы не претендует на звание «Грязьбурга». Тротуары не утопают в слякоти, у машин видны номера, а осеннюю обувь можно не отмывать со щёткой каждый вечер. «ОГ» разобралась, в чём причины этих изменений.

20 октября 2016

Плох тот родитель, что не содержит ребёнка до пенсии...
Всю неделю свердловчане обсуждают мальчика, который подрабатывает кондуктором на одном из автобусных маршрутов Екатеринбурга. Одна из пассажирок сфотографировала ребёнка и выложила снимок в соцсети, спровоцировав бурную дискуссию: мол, как же так, мальчику наверняка нет 14 лет… Но разве плохо, что ребёнок помогает семье? Мы спросили у екатеринбуржцев, со скольки лет, по их мнению, дети могут начинать трудиться.

Последние новости
Что было раньше