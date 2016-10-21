В Госдуме готовят закон о том, как нельзя называть детей

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

МОСКВА. Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей 20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей.

Документ содержит запрет на использования цифр, числительных, аббревиатур, символов и ненормативной лексики. Он нацелен на установление баланса между правом родителей на самовыражение и правом ребёнка на имя, не нарушающее его интересы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас загс не имеет права отказать родителям в регистрации имени из-за оскорбительности, некультурности или непроизносимости. Среди прецедентов, обуславливающих необходимость нового закона, история мальчика, которого родители решили назвать БОЧ рВФ 260602(аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). Загс отказался оформлять документы с таким именем, суд принял сторону загса. У Боча до сих пор нет документов, кроме свидетельства о рождении, выданного Всемирным правительством граждан мира (некоммерческой организацией, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне).

Ранее председатель комитета загса Пермского края Юлия Андриановапредлагала ввести в регионе запрещённый список имён для новорождённых. Поводом стало рождение ребёнка, которого родители назвали Люцифером.