«Эх, тёща моя…»

Как мы помним, из приезда тёщи в исполнении Нонны Мордюковой в фильме «Родня» ничего хорошего не вышло. Фото: кадр из фильма "Родня"

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

Завтра, 23 октября — Международный день тёщи. Этот неофициальный праздник придумали в США шутки ради журналисты ещё до войны. Но он прижился и отмечается уже и в других государствах. У нас же в России взаимоотношения тёща-зять — это целый пласт поговорок и анекдотов. Насколько тема актуальна сейчас или уходит в прошлое, когда тёщи и зятья часто вынуждены были жить вместе? Вот что думает по этому поводу семейный психотерапевт Георгий Амусин:

— Пока существует семья, тема будет актуальна. В формировании ребёнка-девушки, конечно, участвуют и отец, и мать, но участие матери обычно всё-таки больше, чем отца, и когда девушка выходит замуж, мать с некоторой долей ревности смотрит, как живётся доченьке. У кого-то хватает ума и такта не вмешиваться в дела новой семьи, а кто-то не выдерживает и считает, что вправе поруководить молодыми — отсюда и все конфликты. Самое интересное, что этот вопрос немало занимал знаменитого австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда. Он очень не любил свою тёщу, поскольку она долго не давала согласия на брак. Фрейд решил проанализировать причины такой неприязни, которую наблюдал и у других мужчин. И пришёл к выводу, что когда у молодой пары проходит конфетно-букетный период, исчезает флёр влюблённости и настают суровые семейные будни, всю агрессию из-за конфликтов мужчины переносят на тёщу: «Это её воспитание-влияние!».

Не каждая мать способна безоговорочно принять выбор дочери. Частое употребление фразы «Он тебе не пара» вряд ли изменит ситуацию, а подпортить отношения между зятем и тёщей может значительно. Вообще надо сказать, что практически у каждой пары, обращающейся к семейному психологу за консультацией, присутствует тема сложных взаимоотношений с родителями как мужа, так и жены. Не все ведь умеют держать дистанцию. А ещё в библии сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут они одна плоть». Очень важно для супругов при любых конфликтах между собой на попытки вмешательства в их жизнь со стороны тёщи-тестя или свекрови-свёкра держать единый фронт.

Взаимоотношения родственников по крови и поневоле бывают порой очень сложны, каждый случай требует отдельного анализа. Я знаю множество примеров прекрасных взаимотношений между зятем и тёщей, и непрерывных конфликтов, на которых люди уже зациклились.

Но вспомним, что праздник придуман в шутку, и будем ждать новых анекдотов о тёщах и зятьях…