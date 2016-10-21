Сколько стоит воспитывать девять детей?

Как складывается бюджет большого семейства — на примере семьи из Кушвы, в которой воспитываются девять детей. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №198 от 22.10.2016 под заголовком «...»

О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей. Принимают помощь государства с благодарностью, но в большей степени рассчитывают на себя. Экономика большого кушвинского семейства полностью опровергает расхожее мнение, что многодетные родители — это иждивенцы общества.

Доходы

Свой бизнес Соколовы начинали в 1995-м, поставив недалеко от дома продовольственный ларёк.

— Изучили бухгалтерию, зарегистрировали торговую точку. Всё сделали легально, но желающих получить с нас оброк было предостаточно. Днём в ларьке сидела жена, ночью — я. Не столько торговал, сколько сторожил. Приходилось и в прокуратуру за помощью обращаться, — вспоминает Сергей Соколов.

Лихие девяностые закалили начинающих предпринимателей. Вскоре они берут в аренду продуктовый магазин, а затем открывают торговый дом по продаже стройматериалов, магазин детских товаров. На протяжении двух десятилетий в семейном бизнесе бывали взлёты и падения. Например, в последние годы коммерческие позиции Соколовых подточили крупные торговые сети. Конкурировать с ними частникам непросто.

— В сетях литр молока можно купить за 38 рублей, а нам завод его отпускает по 40. Наши цены, конечно, выше, и покупатели на это указывают. Спасает то, что городские окраины крупным компаниям неинтересны, вот и торгуем в «деревянных» микрорайонах, — рассказывает Сергей.

Бизнес-проекты не отвлекали Соколовых от главного предназначения семьи. Первенец появился у них ещё в 1991-м, а потом детки пошли один за другим. Имена у всех небанальные: Ульяна, Тимофей, Анфиса, Матрёна, Ефросинья, Афанасий, Захар, Назар, Федосья.

Сегодня руководителем семейного бизнеса Соколовых является старшая дочь Ульяна, а родители, как сами признаются, у неё на подхвате. Ежемесячно государство выплачивает на несовершеннолетних детей по 2 087 рублей (таковых у Соколовых семеро). В сумме доход семьи в месяц составляет порядка 200 тысяч рублей.

Расходы

ПРОДУКТЫ. Самая весомая часть расходов — продукты питания. Ежедневно семья закупает их на две тысячи рублей.

— В две тысячи стали укладываться только после появления в хозяйстве кур, уток, индюшек и коз. Мясо, молоко и сыр в доме свои, но на корм животным тоже приходится раскошеливаться. На шоколадках и пирожных мы не экономим. Варить борщ на неделю вёдрами не любим, на один обед хватает 4-литровой кастрюли, — рассказала «ОГ» Ольга Соколова.

БЫТ. Бытовые расходы в большом семействе вообще значительны. Например, стирка. Стирать бельё приходится почти каждый день, за месяц уходит до 12 килограммов порошка. Сумму посчитайте сами.

Экономно жили и мало что покупали для взрослых Соколовы во время строительства дома. Возводили свои хоромы на 300 квадратных метров они три года. В 2007-м справили новоселье. И тут очень кстати пришлись льготы на коммунальные услуги. В месяц платежи только за электричество составляют 10 тысяч рублей. Хорошо, что государство 30 процентов возвращает в виде субсидии.

ОБРАЗОВАНИЕ. На образование детей уходит не очень много денег, так как для многодетных семей предусмотрены всевозможные льготы. Например, за детсад и музыкальную школу, которую посещали либо посещают все наследники, берут лишь половину оплаты. Четверо школьников питаются бесплатно и получают из областного бюджета две тысячи рублей на приобретение школьной формы. Хорошая мера поддержки, ведь к 1 сентября семья тратит на каждого школяра и студента по 8–10 тысяч рублей.

Трое детей, уехавшие на обучение в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Тагил, хоть и получают бесплатное образование, но тоже требуют финансовой поддержки. На дорогие гаджеты студенты у родителей денег не просят. Захотела Анфиса дорогой айфон, поработала в каникулы и купила. У Соколовых принято, чтобы дети летом трудились в Кушве.

НАКОПЛЕНИЯ. По словам Соколовых-старших, деньги у них не копятся. Откладывают только на отдых — ежегодно всей семьёй выезжают на Чёрное море. Нынче старших отправили самолётом, а сами с малышами приехали на машине. Всего на отпуск затратили 400 тысяч рублей. Можно было бы отдыхать и подешевле. Сергей Соколов мечтал приобрести в кредит автобус за 3,6 миллиона рублей, но в банке изучили длинный перечень детей в паспорте и отказали в кредите…

— На автобус денег не нашли, но на «газель» собрали — в бизнесе без неё трудно. Если придётся экономить — будем только на себе. Детям обеспечиваем полноценное детство, нищету не плодим, — делает вывод глава семейства.