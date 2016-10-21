Cемейный бюджет

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

Подсчёт и распределение бюджета — неотъемлемая часть жизни любой семьи. Особенно аккуратно к деньгам люди относятся во время нестабильной экономической обстановки. Как, например, сейчас. Значительно упростить жизнь в этом плане помогают различные мобильные приложения, которые позволяют не записывать расходы по старинке в тетрадку и не рассчитывать остаток средств на калькуляторе, а проводить все манипуляции с деньгами в пару кликов.

Мобильный банк

У каждого банка сегодня есть мобильное приложение — «Сбербанк Онлайн», «УБРиР Мобильный банк», «Тинькофф» и другие. С помощью него можно, не вставая с дивана, перевести деньги на счёт другу или родственнику, совершить покупки в Интернете, оплатить телефон, Интернет, услуги ЖКХ или штрафы, а также получить статистику своих расходов и доходов по привязанным к телефону банковским картам. Покажет приложение и ближайшее отделение банка или банкомат, если необходимо провести операцию с наличными. Главные достоинства этих приложений — в круглосуточной работе и моментальном выполнении функций. Многие банковские приложения позволяют создавать шаблоны частых операций и проводить их в несколько кликов. Это удобно, если вы регулярно платите через приложение за телефон, погашаете кредит и переводите определённую сумму на другой счёт.

Онлайн-кошелёк

Приложений, подсчитывающих ваши доходы и расходы, великое множество: «Кошелёк», «Где Деньги», «Budget» («Бюджет»), «EasyFinance» («Лёгкие финансы»), «Расходы» и так далее. С помощью них можно разбить структуру расходов и доходов по категориям: одежда, продукты, бытовая химия, транспорт, подарки, кафе, развлечения и так далее. Записывая каждый потраченный рубль в свою графу, легко понять, на что у вас уходит больше всего денег и на чём можно сэкономить. Если указывать, в каких именно магазинах были куплены те или иные вещи, можно выяснить, где выгоднее совершать покупки. Для повторяющихся расходов, например, ежемесячной платы за Интернет, кредитов или арендных выплат, можно установить напоминания.

Многие из этих программ поддерживают разные валюты, автоматически пересчитывая суммы трат по актуальному на тот момент курсу. Некоторые приложения распознают СМС-сообщения от банков, моментально внося коррективы в ваш баланс. Для этих же целей можно синхронизировать их с системами электронных денег «Webmoney» или «Яндекс.Деньги».

Доступ к таким приложениям могут иметь сразу несколько человек — как правило, членов семьи. Программа показывает текущий баланс по всем счетам и по каждому в отдельности, в любой момент можно узнать точную сумму денег, которая есть в вашем распоряжении.

Обзор скидок

Сэкономить помогают приложения, отслеживающие различные акции в магазинах города. Например, «Едадил» показывает скидки на продукты и детские товары в супермаркетах, находящихся неподалёку от пользователя. В списке магазинов — «Пятёрочка», «Магнит», «О’кей», «Кировский», «Верный», «Детский мир», «Дочки-сыночки» и многие другие. В приложении можно не только найти скидки, но и сравнить цены. Для этого надо забить в строке поиска нужный продукт, а приложение найдёт этот товар в ближайших супермаркетах и выдаст его цену в каждом из них. В «Едадиле» можно составить список покупок, добавляя нужное из каталога магазинов. По такому же принципу работают приложения «Скидки», «Wizee Шопинг», «Tiendeo» и другие. Разница лишь в том, что сканируют они не только продуктовые магазины, но и те, в которых можно приобрести одежду, электронику, товары для дома.

Сравнить цены на товары и узнать об их наличии на складе поможет «Яндекс.Маркет». А приобрести купон со скидкой на услуги (например, массаж, маникюр, медицинское обследование, активный отдых или посещение ресторана) можно через популярные приложения «Groupon», «Biglion», «Купонатор» и подобные.