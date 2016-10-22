На Уралмаш приехал Бруно Ясенский

Ясенский написал роман «Я жгу Париж» всего за три месяца. В 1928 году произведение опубликовали, а в 1929 году автора выслали из «сожжённого» города. Фото: kackad.com

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

Сейчас Ясенский более известен как автор «Заговора равнодушных» и «Бала манекенов», но тогда его слава в СССР базировалась на книгах «Я жгу Париж» (это сатирический ответ на памфлет француза Поля Морана «Я жгу Москву») и «Человек меняет кожу» (история о том, как менялись убеждения американского инженера, участвовавшего в строительстве плотины в Таджикистане). В момент приезда на Урал Бруно Ясенский — яростный борец с буржуазией — был необыкновенно популярен у советских людей, чем, собственно, и было обусловлено его приглашение в Свердловск.

Настоящие имя и фамилия Ясенского — Виктор Яковлевич Зисман, он родился в 1901 году на территории современной Польши (которая тогда входила в Российскую империю) в семье известного врача. С молодых лет писатель придерживался коммунистических взглядов. В 1925 году он был вынужден эмигрировать из ставшей независимой Польши в Париж. Там Ясенский также занимался коммунистической пропагандой, писал поэмы, пьесы, ставил по ним спектакли и готовил острые публикации на политические темы...

В 1929 году Бруно был выслан из Франции и переехал в СССР, где вступил в ВКП(б). Был избран секретарём Международного объединения рабочих писателей и членом правления Союза писателей СССР. Стал главным редактором журнала «Интернациональная литература».

В Свердловске 34-летний писатель хотел своими глазами увидеть устройство одного из мощнейших заводов СССР. Возможно, он планировал изложить полученные знания в своих статьях и книгах, но мы этого уже никогда не узнаем. Написать об Урале Бруно Ясенский не успел. Через два года после посещения Свердловска — летом 1937 года — он был снят со всех должностей и исключён из Союза писателей «за контрреволюционную деятельность». Его обвинили в том, что перед прибытием в Советский Союз он был завербован польской военной организацией и по заданию генштаба вёл активную подрывную деятельность. Через год писатель был расстрелян. В 1995 году его реабилитировали (посмертно).