Автор


На Уралмаш приехал Бруно Ясенский

22 октября 2016, 00:00 / Общество
Ясенский написал роман «Я жгу Париж» всего за три месяца. В 1928 году произведение опубликовали, а в 1929 году автора выслали из «сожжённого» города. Фото: kackad.com

Ясенский написал роман «Я жгу Париж» всего за три месяца. В 1928 году произведение опубликовали, а в 1929 году автора выслали из «сожжённого» города. Фото: kackad.com

  • Опубликовано в №198 от 22.10.2016 

В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

Сейчас Ясенский более известен как автор «Заговора равнодушных» и «Бала манекенов», но тогда его слава в СССР базировалась на книгах «Я жгу Париж» (это сатирический ответ на памфлет француза Поля Морана «Я жгу Москву») и «Человек меняет кожу» (история о том, как менялись убеждения американского инженера, участвовавшего в строительстве плотины в Таджикистане). В момент приезда на Урал Бруно Ясенский — яростный борец с буржуазией — был необыкновенно популярен у советских людей, чем, собственно, и было обусловлено его приглашение в Свердловск.

Настоящие имя и фамилия Ясенского — Виктор Яковлевич Зисман, он родился в 1901 году на территории современной Польши (которая тогда входила в Российскую империю) в семье известного врача. С молодых лет писатель придерживался коммунистических взглядов. В 1925 году он был вынужден эмигрировать из ставшей независимой Польши в Париж. Там Ясенский также занимался коммунистической пропагандой, писал поэмы, пьесы, ставил по ним спектакли и готовил острые публикации на политические темы...

В 1929 году Бруно был выслан из Франции и переехал в СССР, где вступил в ВКП(б). Был избран секретарём Международного объединения рабочих писателей и членом правления Союза писателей СССР. Стал главным редактором журнала «Интернациональная литература».

В Свердловске 34-летний писатель хотел своими глазами увидеть устройство одного из мощнейших заводов СССР. Возможно, он планировал изложить полученные знания в своих статьях и книгах, но мы этого уже никогда не узнаем. Написать об Урале Бруно Ясенский не успел. Через два года после посещения Свердловска — летом 1937 года — он был снят со всех должностей и исключён из Союза писателей «за контрреволюционную деятельность». Его обвинили в том, что перед прибытием в Советский Союз он был завербован польской военной организацией и по заданию генштаба вёл активную подрывную деятельность. Через год писатель был расстрелян. В 1995 году его реабилитировали (посмертно).

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Новое в рубрике Общество

час назад

На Уралмаш приехал Бруно Ясенский
В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

7 часов назад

Cемейный бюджет
Обзор мобильных приложений

7 часов назад

Сколько стоит воспитывать девять детей?
О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей

7 часов назад

«Эх, тёща моя…»
Завтра, 23 октября — Международный день тёщи

7 часов назад

В Госдуме готовят закон о том, как нельзя называть детей
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей 20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей

7 часов назад

Биомикрогелем можно мыть хоть посуду, хоть кошек
Екатеринбургские учёные, резиденты Уральского технопарка высоких технологий, создали и запатентовали инновационные чистящие средства — биомикрогели — из древесины и яблочного жмыха

7 часов назад

Детский дневник заслуг и проказ
Обычная история: мама с папой весь день на работе, дети-школьники возвращаются после уроков домой и до вечера предоставлены сами себе

8 часов назад

Лучше дома посижу
Что делать, если ребёнок не хочет в кружок?

20 октября 2016

Полная несовместимость
Слухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?

20 октября 2016

Кто отмыл Грязьбург?
По наблюдениям многих жителей столицы Урала, Екатеринбург этой осенью чуть ли ни впервые за многие годы не претендует на звание «Грязьбурга». Тротуары не утопают в слякоти, у машин видны номера, а осеннюю обувь можно не отмывать со щёткой каждый вечер. «ОГ» разобралась, в чём причины этих изменений.

Последние новости
Что было раньше