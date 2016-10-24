Жена Александра Пантыкина: "Мы обращаемся друг к другу на "вы"

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

История этой пары кому-то может показаться удивительной. Но она в очередной раз доказывает, что нет законов и правил, которым подчиняется любовь. Она у всех разная и живёт по своим правилам. Супруга «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина композитор Марианна Мягкова убеждена, что их вела и сталкивала судьба до тех пор, пока они не поняли, что сопротивляться ей бесполезно.

— Марианна, когда я сказала вашему мужу, что хочу побеседовать с вами, он сразу предупредил: «Моя жена тоже звезда». Как двум звёздам в семье не затмить друг друга?

— Если я и звезда, то не такая яркая, как он. Поэтому у нас в семье полный баланс. Мы очень похожи в профессии, но очень разные в плане самооценки. У Сан Саныча всегда всё хорошо, а у меня всё плохо. Он плюс, а я минус. И в этом наша гармония.

— Как началась ваша история?

— У меня нет сомнений в том, что наша история должна была произойти. В тот момент всё для этого выстроилось. Мы познакомились в консерватории — он уже заканчивал, а я начинала учиться. Потом наши пути разошлись. И вот неожиданно мы встретились на перекрёстке — просто шли друг другу навстречу. Не знаю, правда ли это, но он утверждает, что в этот момент думал обо мне. Нас как будто вела и постоянно сталкивала некая рука. Но не всё было так просто. У него на тот момент была семья и трое детей.

— Но вас это не остановило. Вы понимали, что это ваш человек?

— В тот момент ничего не понимаешь. Просто крышу сносит, и всё. Очень сильное притяжение. Такое, что ничего не можешь поделать, прямо как у Анны Карениной в романе Толстого. Чего мы только ни делали — расходились, не общались. Не могу сказать, что окружение было против наших отношений — наоборот, его друзья, мои подруги наблюдали за всем этим и переживали за нас. Просто наши собственные убеждения говорили, что так неправильно. Чтобы окончательно соединиться, нам потребовалось четыре года. В один прекрасный момент мы пошли к астрологу. Она сказала, что звёзды сложились — мы созданы друг для друга и в паре всегда будем помогать друг другу эволюционировать и развиваться. Мы очень долго жили в гражданском браке, переехали в Москву. Мысль оформить наши отношения пришла спонтанно — летом шли мимо загса, зашли — и нас тут же расписали, поставили штампики в паспортах. Это событие произошло мимолётно — страничку открыли, перевернули и стали жить дальше.

— Правда, что когда родился ваш сын, Александр присутствовал на родах?

— Да, это я его убедила, и он согласился. Всё было настолько волнительно, я даже толком ничего не помню.

— Знаю, что вы вместе написали очень много музыки?

— Да, это музыка к спектаклям, песни, романсы. Саша для меня стал не просто близким человеком, но и учителем. Он поверил в меня. Я всегда сомневалась в своих способностях композитора, а он создал все условия, чтобы развивать этот талант. И он помог мне состояться. На каком-то этапе я полностью от него зависела, потом наступил момент взросления, и я захотела сочинять музыку самостоятельно. И тут появились заказы.

Марианна, Александр и их сын Арсений на отдыхе в Черногории. Фото: из семейного архива

— Ваш сын Арсений, сейчас ему 14 лет, говорят, тоже увлечён музыкой?

— Арсений окончил музыкальную школу, сейчас продолжает заниматься аранжировками, изучением звука, игрой на фортепиано. Он растёт в той среде, где музыкой занимаются все, и, думаю, какое-то время в жизни, а, может, и всю жизнь он тоже посвятит ей. А мы с Сашей недавно закончили работу над детским мюзиклом «Баранкин, будь человеком». Это возвращение в пионерскую эпоху. Я была композитором, а он либреттистом в соавторстве с Татьяной Ширяевой.

— Сейчас в силу работы вы живёте в Москве, а ваш муж — чаще в Екатеринбурге. Как расстояние сказывается на ваших отношениях?

— Пока обстоятельства сложились так. Он сам нас сюда привёз двенадцать лет назад. Я поначалу этому сопротивлялась, но мы привыкли, и здесь всё сложилось. Мы думали, что между двумя городами Москва победит, но нет — побеждает Екатеринбург. Он снова позвал, и поэтому, возможно, через годик мы уедем. Пока останавливает то, что у Арсения здесь школа. Расстояние в очередной раз доказало, что наша связь надёжна и крепка. Мы поняли, что оно нам не мешает абсолютно. Мы уже не дети. В нашем возрасте в отношениях преобладают совсем другие ценности, бытовые нюансы уходят на второй план. Конечно, у нас были моменты, когда мы ссорились, выясняли отношения, но на сегодняшний день это всё так далеко ушло, что даже не хочется вспоминать. В целом Саша умеет жить бесконфликтно. Мы даём друг друг проявляться, не ограничиваем творческую свободу. Если у меня концерт, я еду, даже если это новогодние праздники. С годами наша любовь смогла перейти в гармонию, отношения стали более качественными и глубокими.

— Какие качества его характера помогают достичь этой гармонии?

— Он невероятный оптимист. Умеет создать вокруг праздничную атмосферу, лёгкость и позитив. Он очень мягкий и любящий отец — обожает своих детей и видит в них только самое лучшее, умеет увлечь и никогда не повышает голос. А ещё у него масштабное мышление, он способен на большие дела, и это меня в нём потрясает.

— Какие основополагающие принципы вашей семьи?

— Самое главное, пожалуй — это уважение. Не случайно мы всегда обращаемся друг к другу на «вы». Так у нас сложилось: поначалу шутили, а потом настолько привыкли, что это стало естественным. И ещё мы принимаем друг друга такими, какие есть. Хотя легко говорить, когда человек, с которым я живу, сам по себе такой позитивный и бесконфликтный.

В конце нашей беседы Марианна спела романс, который она написала на стихи Евдокии Лучезарновой. «Этими словами можно описать наши сегодняшние отношения», — добавила она.

P.S. Я ГОТОВА С неги любви и тепла Я хочу этот день обозначить. Ты мой выбор навек, Это значит — Каждый миг ты со мной. Длинная-длинная нить Наших встреч предыдущих Вышла враз напоказ, Где грядущее стало явью для нас. Я погружаюсь в твои ладони, Я доверяю себя объятьям, Я позволяю себя прощупать и просчитать в твоих поцелуях. Я велика в своём превосходстве И так мала в твоём обрамленье, Я принимаю твоё господство, Где всё проникнуто заботой Обо мне во всех поколениях.

Марианна убеждена, что её таланту помог раскрыться муж. Фото: из семейного архива