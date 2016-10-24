Автор


Марс защищается?

24 октября 2016, 19:02 / Общество
Предполагалось, что приземление на Марс будет выглядеть так. Фото: exploration.esa.int

Предполагалось, что приземление на Марс будет выглядеть так. Фото: exploration.esa.int

  • Опубликовано в №199 от 25.10.2016 

Посадочный модуль «Скиапарелли» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» вошёл в атмосферу красной планеты на скорости 21 тысяча километров в час. На высоте 11 километров до поверхности Марса раскрылся 12-метровый парашют. Через несколько минут аппарат отсоединил парашют и включил двигатели, чтобы замедлить падение до семи километров в час. Однако в этот момент произошёл сбой.

По задумке учёных, двигатели должны были тормозить в течение минуты и отключиться за два метра до поверхности, однако они проработали всего несколько секунд. Аппарат упал на поверхность Марса с двух-четырёх километров на скорости около 300 километров в час и, по всей видимости, разбился. Больше «Скиапарелли» не выходил на связь.

Однако учёные не спешат хоронить всю миссию. Генеральный директор Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вернер оценил успех первого этапа миссии «ЭкзоМарс» в 96 процентов. Посадка «Скиапарелли» — это небольшая часть проекта. На этом модуле учёные планировали лишь отработать мягкую посадку. Тем временем вторая часть миссии проходит успешно — на орбиту Марса уже выведен космический аппарат «Trace Gas Orbiter». Вся его техника работает нормально, вскоре он должен приступить к исследованию планеты: изучать газ в атмосфере Марса.

Справка «ОГ»

Проект «ЭкзоМарс» осуществляется совместно Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ESA). Россия в этом проекте предоставляет ракеты и часть оборудования. Вторая часть миссии запланирована на 2021 год. На Марс планируется посадить марсоход, который будет искать там признаки жизни.

— Ситуация была ожидаема. На дальнейшее покорение Марса она повлияет только позитивно. Если люди не дураки, то они учатся на своих ошибках. Поэтому есть шанс, что в следующий раз всё получится, — сказал «ОГ» ведущий инженер Коуровской обсерватории Вадим Крушинский. — На российскую космонавтику это крушение вообще не должно никак повлиять. Роскосмос в этой миссии выступает только извозчиком, а наши предприятия принимают не очень активное участие в разработке деталей аппаратов. В чём причина этой неудачи, сказать сложно. Я считаю, что во всех отказах техники виноват человеческий фактор. Учёным ещё предстоит узнать, почему отключились двигатели: были ли это ошибка в программировании или деталь не очень хорошего качества…

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

21 минуту назад

Каким будет храм
Многолетним спорам о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге положен конец —накануне была одобрена концепция возведения собора на акватории Городского пруда.

25 минут назад

Кто будет строить новый храм?
Казалось бы, вопрос решён - храму Святой Екатерины быть. Однако самая главная работа только начинается - впереди строительство крайне сложного объекта, к которому приковано внимание всей Свердловской области. Кто взял на себя столь ответственное дело?

50 минут назад

Три храма встанут в одну линию
Архитекторы уверены, что новый храм в Екатеринбурге органично впишется в городское пространство.

час назад

Марс защищается?
Посадочный модуль «Скиапарелли» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» вошёл в атмосферу красной планеты на скорости 21 тысяча километров в час. На высоте 11 километров до поверхности Марса раскрылся 12-метровый парашют. Через несколько минут аппарат отсоединил парашют и включил двигатели, чтобы замедлить падение до семи километров в час. Однако в этот момент произошёл сбой.

час назад

В Екатеринбурге сожгли уже 157 машин
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала года в Екатеринбурге произошло 213 пожаров на автотранспорте. Причём абсолютное большинство из них — 157 случаев — это поджоги. По 57 фактам УМВД России по Екатеринбургу возбудило уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 19 преступлений уже раскрыто.

3 часа назад

Жена Александра Пантыкина: "Мы обращаемся друг к другу на "вы"
Марианна Мягкова о главных «китах» их семьи и о перекрёстке, изменившем жизнь

22 октября 2016

На Уралмаш приехал Бруно Ясенский
В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

21 октября 2016

Cемейный бюджет
Обзор мобильных приложений

21 октября 2016

Сколько стоит воспитывать девять детей?
О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей

21 октября 2016

«Эх, тёща моя…»
Завтра, 23 октября — Международный день тёщи

Последние новости
Что было раньше