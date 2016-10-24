Марс защищается?

Предполагалось, что приземление на Марс будет выглядеть так. Фото: exploration.esa.int

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

Посадочный модуль «Скиапарелли» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» вошёл в атмосферу красной планеты на скорости 21 тысяча километров в час. На высоте 11 километров до поверхности Марса раскрылся 12-метровый парашют. Через несколько минут аппарат отсоединил парашют и включил двигатели, чтобы замедлить падение до семи километров в час. Однако в этот момент произошёл сбой.

По задумке учёных, двигатели должны были тормозить в течение минуты и отключиться за два метра до поверхности, однако они проработали всего несколько секунд. Аппарат упал на поверхность Марса с двух-четырёх километров на скорости около 300 километров в час и, по всей видимости, разбился. Больше «Скиапарелли» не выходил на связь.

Однако учёные не спешат хоронить всю миссию. Генеральный директор Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вернер оценил успех первого этапа миссии «ЭкзоМарс» в 96 процентов. Посадка «Скиапарелли» — это небольшая часть проекта. На этом модуле учёные планировали лишь отработать мягкую посадку. Тем временем вторая часть миссии проходит успешно — на орбиту Марса уже выведен космический аппарат «Trace Gas Orbiter». Вся его техника работает нормально, вскоре он должен приступить к исследованию планеты: изучать газ в атмосфере Марса.

Справка «ОГ» Проект «ЭкзоМарс» осуществляется совместно Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ESA). Россия в этом проекте предоставляет ракеты и часть оборудования. Вторая часть миссии запланирована на 2021 год. На Марс планируется посадить марсоход, который будет искать там признаки жизни.

— Ситуация была ожидаема. На дальнейшее покорение Марса она повлияет только позитивно. Если люди не дураки, то они учатся на своих ошибках. Поэтому есть шанс, что в следующий раз всё получится, — сказал «ОГ» ведущий инженер Коуровской обсерватории Вадим Крушинский. — На российскую космонавтику это крушение вообще не должно никак повлиять. Роскосмос в этой миссии выступает только извозчиком, а наши предприятия принимают не очень активное участие в разработке деталей аппаратов. В чём причина этой неудачи, сказать сложно. Я считаю, что во всех отказах техники виноват человеческий фактор. Учёным ещё предстоит узнать, почему отключились двигатели: были ли это ошибка в программировании или деталь не очень хорошего качества…