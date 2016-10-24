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В Екатеринбурге сожгли уже 157 машин

24 октября 2016, 19:02 / Общество
Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

  • Опубликовано в №199 от 25.10.2016 

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала года в Екатеринбурге произошло 213 пожаров на автотранспорте. Причём абсолютное большинство из них — 157 случаев — это поджоги. По 57 фактам УМВД России по Екатеринбургу возбудило уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 19 преступлений уже раскрыто.

По сравнению с прошлым годом количество возгораний машин уменьшилось на 34 случая (в 2015 году зарегистрировано 247 фактов возгораний, 159 из которых — поджоги). Почти все они произошли ночью, днём вспыхнули лишь семь автомобилей. По словам заместителя начальника УМВД России по Екатеринбургу Андрея Швыдченко, большинство поджогов происходит на почве бытовых конфликтов.

— Есть три основные причины умышленных поджогов автомашин. Это семейные отношения, передел сфер влияния бизнесменами и разборки из-за невыполненных долговых обязательств, — пояснил Швыдченко. — Бывает, что поджоги совершают без какой-либо причины. Например, в состоянии алкогольного опьянения.

К последним относится 30-летний автомеханик, которого сотрудники полиции задержали на прошлой неделе. Будучи пьяным, он сжёг за одну ночь два автомобиля, а позже сознался ещё в 34 поджогах машин.

— По его словам, он шёл с работы в состоянии алкогольного опьянения, и на него как будто что-то находило. Например, ему не нравилось, как припаркована машина, и он решал её спалить, — пояснил Андрей Швыдченко. — Предстоит определить степень его вменяемости, злоумышленник помещён в СИЗО №1.

Однако многие пострадавшие этой осенью автовладельцы обвиняют в поджогах управляющие компании, считая возгорания своих машин местью за их активное участие в «коммунальных войнах»: все они либо создавали ТСЖ, либо меняли УК. Ранее владельцы машин получали угрозы от представителей УК. По словам Андрея Швыдченко, факты таких угроз действительно есть. Но доказать причастность управляющих компаний к поджогам и привлечь кого-либо к ответственности пока не удалось.

Кстати

Ранее сайт Znak.com сообщил, что две машины, сгоревшие в посёлке Полеводство, предположительно принадлежали врио начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуарду Воронину и его супруге. Вскоре заметка была снята с сайта, однако, отвечая на вопрос «ОГ», заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу Андрей Швыдченко не стал ничего опровергать:

— Сотрудники полиции, как и гражданские люди, проживают в домах, квартирах, у них тоже есть личный автотранспорт. По поводу случая возгорания двух автомобилей в Чкаловском районе Екатеринбурга в ночь на 20 октября проводится проверка. Все материалы направлены МЧС, чтобы они установили причину ЧП. Сейчас я не могу сказать, кто конкретно является пострадавшим.

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