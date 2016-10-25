Европа признала Александра Попова

Фото: sk.ru

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

Пять лет назад (в 2011 году) в штаб-квартире Международного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве состоялось открытие обновлённого зала заседаний, который получил имя нашего земляка, уроженца Краснотурьинска Александра Попова.

Оборудование «Зала Попова» проходило при финансовой поддержке России. ЗАО «Национальное радиотехническое бюро» выделило на оснащение более пяти с половиной миллионов долларов. По тем временам зал получился самым высокотехнологичным, что отметил в разговоре с корреспондентом ИТАР-ТАСС даже тогдашний генеральный секретарь МСЭ Хамадан Турэ.

— Очень рад, что первый «именной» зал МСЭ отныне посвящён выдающемуся русскому учёному, который внёс огромный вклад в развитие связи, — сказал на торжественной церемонии открытия обновлённого зала министр связи и коммуникаций Российской Федерации Игорь Щёголев (ныне — помощник Президента РФ). — Рассчитываю, что те решения, которые будут приниматься в этом зале, станут способствовать тому, чтобы радио и радиочастоты более эффективно использовались во благо человечества.

Открытие «Зала Попова» в штаб-квартире МСЭ, можно сказать, поставило точку в длительном споре о первенстве изобретения радио. Мировое сообщество более 100 лет не могло определиться между россиянином Александром Поповым и итальянцем Гульельмо Маркони.

— На самом деле многие зарубежные учёные уже давно знали, кто был первым. То, что реально работающее устройство собрал именно наш учёный, было юридически доказано ещё в 2006 году, — говорит Борис Кошелев, старший научный сотрудник екатеринбургского Музея радио имени Попова. — Однако из-за того, что Маркони, который первым запатентовал и начал промышленный выпуск радио, оказался хорошим предпринимателем, общественность в некоторых странах полагала, что он и являлся изобретателем. Открытие в МСЭ «Зала Попова», безусловно, является признанием заслуг нашего земляка.