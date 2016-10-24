Три храма встанут в одну линию

Расположение нового храма именно в этом месте, на воде - решение не только оригинальное, но и символическое...

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

Архитекторы уверены, что новый храм в Екатеринбурге органично впишется в городское пространство.

– Во многих городах мира православные храмы стоят поблизости от воды – такое расположение воспринимается очень органично, – считает председатель правления Свердловского отделения Союза архитекторов России, кандидат архитектуры, доцент Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергей Алейников. – Поблизости от нового культового сооружения будет находиться парк – это тоже очень красиво. С другой стороны пруда недавно выстроенные современные здания будут удачно контрастировать с архитектурой храма. Вид на храм с разных точек обзора будет прекрасным. Считаю расположение храма на воде Исетского пруда лучшим вариантом из всех предложенных, – а мы рассмотрели пять альтернативных мест. Экспертное сообщество поддерживает его строительство здесь, около спорткомплекса «Динамо» и киноконцертного комплекса «Космос».

Алейников поясняет, что архитекторы пробовали несколько вариантов, двигая на изображении городской местности рисунок храма то в одну сторону, то в другую, убеждаясь, что вариант на глади воды будет не только подходящим для центра уральской столицы, но и самым оптимальным.

Интересно, что два других знаменитых в Екатеринбурге храма вместе с новым, планирующимся к строительству, встанут в одну линию. Вместе они образуют так называемую стрелку. Речь идёт о храме Вознесения Господня на Вознесенской горке, построенном в XIX веке, и Храме-на-Крови, появившемся в начале XXI века на месте Ипатьевского дома. Если провести на карте города линию, соединяющие их, и продолжить её, то именно на ней окажется и то место, на котором сейчас предполагается строительство нового и главного для города храма – Святой Екатерины.

– Закладка нового храма в центре, у реки, которая дала жизнь городу, станет важным историческим событием перед юбилеем Екатеринбурга, – считает директор Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Александр Долгов.

На карте Екатеринбурга чётко видна прямая линия, в которую встают три важных в Екатеринбурге храма: 1 – единственное сохранившееся в городе церковное здание в стиле позднего барокко – храм Вознесения Господня, 2 – Храм-памятник-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, 3 – планирующийся к возведению храм Святой Екатерины. Карта: 2gis