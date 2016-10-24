Кто будет строить новый храм?

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

Казалось бы, вопрос решён - храму Святой Екатерины быть. Однако самая главная работа только начинается - впереди строительство крайне сложного объекта, к которому приковано внимание всей Свердловской области. Кто взял на себя столь ответственное дело?

Примерные сроки строительства

Екатеринбург будет праздновать 300-летие через семь лет, в 2023 году. К этому времени и планируют возвести храм Святой Екатерины. Заниматься строительством предположительно будет Уральская горно-металлургическая компания.

Пока храм существует лишь как архитектурная идея – есть эскизы, но нет привязанного к местности проекта, поэтому сроки строительства обозначать трудно. На вопросы о том, какой срок потребуется для создания детального проекта, в Уральской горно-металлургической компании пока ответить не готовы. Но надо учесть, что строительное подразделение УГМК в Свердловской области возвело уже не один храм, в том числе и такой значимый для столицы Урала, как Большой Златоуст. Так что опыта у них достаточно.

Конечно, на этот раз задача будет не из простых, и без проекта понятно, что на само строительство уйдёт не меньше трёх-четырёх лет. Ещё год перед этим, по оценкам разных экспертов, потребуется на создание проекта и согласования. Заслуженный архитектор России Александр Стариков пояснил «ОГ», что время понадобится и на экологическую экспертизу. Кроме того, уже после возведения храма придётся ждать год-два, чтобы расписать его изнутри: обычно ждут, пока здание даст усадку. Однако первое богослужение можно будет провести вскоре после начала строительства, как рассказали «ОГ» в Екатеринбургской епархии, такова православная традиция.

Содействовать смогут все желающие

Традиция возведения православных храмов такова, что обычно на благое дело идут средства всей паствы – кто сколько пожертвует.

Конечно, главную нагрузку понесут инвесторы. Однако стоит вспомнить о комплексе зданий в приходе святого Пантелеймона в Кольцовском микрорайоне Екатеринбурга: там и церковь, и семиэтажное просторное здание образовательного центра построены полностью на средства прихожан. При строительстве Храма-на-Крови в конце XX – начале XXI веков также в дело шла любая помощь паствы: от каждого по силам. Кто-то жертвовал 100 рублей, а кто-то – самосвалы со щебнем.

– Требования к строительным материалам сейчас довольно серьёзные, – говорит викарий Екатеринбургской епархии владыка Евгений (Кульберг). – И разгружать кирпич на стройке бабушки тоже вряд ли смогут – по требованиям техники безопасности. Но сразу же, как только Градсовет примет решение о конкретном месте строительства храма Святой Екатерины, мы расскажем, как именно можно будет жителям Среднего Урала содействовать этому. Совершенно точно – помочь смогут все. И уже сейчас мы приглашаем всех желающих принять участие в крестном ходе в день Святой Екатерины 7 декабря – это тоже будет содействовать строительству.