Каким будет храм

Церковь на воде планируется построить за семь лет — к 300-летию уральской столицы

Опубликовано в №199 от 25.10.2016 под заголовком «Московское узорочье на Исети»

Известно, что эскизных проектов храма Святой Екатерины было несколько: на берегу у стадиона «Динамо», на уже утверждённом месте, но с семью, а не с двумя мостками. Чем обусловлен выбор именно этого места, рассказал «ОГ» автор проекта – заведующий кафедрой истории искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художественного университета Михаил Голобородский:

– Есть такое понятие – главные композиционные оси плана города. В Екатеринбурге они проходят вдоль проспекта Ленина (бывший Главный проспект) и по середине Городского пруда и русла реки Исети. В своё время для выявления этой планировочной крестовины Екатеринбурга определили место для строительства телебашни, с которой сейчас не знаем, что делать. Если подвинуть храм на водный участок против Драмтеатра, то тогда часть храма с Плотинки видна не будет, поскольку берег у набережной Рабочей Молодёжи искривлён. А с того места, которое уже определено, храм будет виден хорошо с любого места Плотинки и набережных. В 70-е годы прошлого столетия для обозначения планировочной оси был замысел построить у стадиона «Динамо» треугольный небоскрёб из стекла и бетона, первый в городе. Но в то время это была неосуществимая мечта.

У инициаторов идеи строительства храма небесной покровительницы города Святой Екатерины (в качестве подарка Екатеринбургу к его грядущему 300-летию) генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина были и более амбициозные планы: построить не только храм на воде, но и соединить через мост два берега пруда.

– Вас, кажется, критиковали за стилистику храма. Вообще, при строительстве культовых сооружений нужно соблюдать какие-то каноны?

– Скажем так: есть определённые традиции, которые пришли к нам из Византии, но и они со временем менялись. Известно, что когда заказчиками выступали иерархи Церкви, то они требовали придать храму более суровый, лишённый фасадного декора облик. Как правило, это были белокаменные храмы с одной или пятью главами в зависимости от статуса храма. Мы же с заказчиками после нескольких пробных вариантов остановились на так называемом стиле «московского узорочья»: с характерными для этого стиля живописностью силуэта, богатым фасадным декором, яркостью и многообразием окраски. Именно в этой манере построены храмы Василия Блаженного в Москве и Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. И что характерно, эта стилистика зародилась во второй половине XVII века, когда прошли смутные времена, стало активно развиваться ремесленничество, предпринимательство и как результат стала укрепляться экономика Московского государства. Может быть, поэтому эта стилистика пришлась по душе нашим заказчикам, ведь они признанные лидеры в бизнесе. Или такое совпадение иначе, чем мистикой, не объяснишь. Ещё о том, что касается стилистики. Моё мнение: время стилей в архитектуре прошло, сейчас ощутима тенденция отказа от традиций. Но при возведении культовых зданий это надо делать очень осторожно.

– В этой же стилистике узорочья исполнена часовня Святой Екатерины на площади Труда?

– Да, автор проекта – Александр Долгов. В те недавние времена идея строительства культового сооружения сразу получила одобрение, но город долго не давал разрешения, дело дошло до Аркадия Чернецкого, который был тогда мэром Екатеринбурга, он наложил короткую резолюцию: «Построить к Дню города» и всё стремительно завертелось. Доходило до того, что мы по кусочкам передавали строителям рабочие проекты. Тогда столкнулись ещё с одной проблемой: у строителей не было навыков работы с лепниной, выполнения сложнопрофилированных карнизов, монтажа керамических и мраморных деталей. Мы нашли такого мастера-старичка, который помнил, как это делается. А иной раз и сами шли на стройку, переодевались в спецовки и работали. Успели к Дню города, отпраздновали, а в понедельник грянул дефолт 1998 года…

– Храм будет строиться на воде. Какой грунт будет отсыпаться? Наверное, не всякий подойдёт?

– А кто вам сказал, что будет отсыпка? Есть и другие технологии. Знаете, как в Питере гранитные набережные ремонтируют? Ставят металлические диафрагмы-перегородки, осушают требуемое место и спокойно работают. Думаю, что примерно так и здесь будет – какое-то осушаемое пространство, на котором и будет стройплощадка. Никаких плавучих кранов не будет. Скорее всего, на дно положим фундамент из железобетонного монолита. Такой опыт у уральских строителей есть – здание, где располагалась когда-то администрация газопровода Бухара–Урал. Там были ненадёжные грунты и решено было залить монолитную плиту. Геологическое обследование дна Исети ещё не проводилось. Там в принципе неглубоко, метра полтора и предположительно нулевая отметка фундамента будет выше уровня воды.

– Скажите, а внутренний интерьер тоже вы будете делать? Каким предполагается иконостас?

– Да, это тоже мы будем разрабатывать. По иконостасу есть только черновые наброски, пока и показать нечего. Там свои особенности. Храм ведь планируется соборный, поэтому одновременно службу будут вести много священников. В соборном кафедральном храме требуется много места не только для молящихся мирян, но и для большего, чем обычно, числа священников, ведь литургия здесь ведётся епископами и митрополитом. Своей композицией и внешним обликом соборный храм несёт идею объединения, отсюда и центрическая структура: здание устремлено вверх, есть шатры и маленькие главки, всего глав девять. В центре не огромный массивный купол, а много­ярусная башня с главой, увенчанной короной, как на иконах, изображающих Святую Екатерину. Высота храма – 62 метра, но он, вопреки некоторым опасениям, не будет закрывать «Динамо»: высота в уровне карнизов у них одинаковая, 22 метра. Очень надеюсь, что храм Святой Екатерины станет одним из самых узнаваемых символов Екатеринбурга.