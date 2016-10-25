На Урале разводят улиток с ладонь

Туловище улитки в длину может достигать 20-30 сантиметров. Фото: Марина Белкина

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Гигантских африканских улиток — ахатин и архахатин — россияне начали держать в качестве домашних животных лет 15 тому назад. Сегодня во всех крупных городах можно найти питомник или заводчика этих моллюсков. Самые спокойные в мире питомцы не шумят, не кусаются, неприхотливы и гипоаллергенны.

Тагильчанка Эвелина Колпакова стала хозяйкой ахатин случайно: у знакомого таксиста кто-то «забыл» на заднем сиденье машины террариум с четырьмя улитками.

Быстрее всего улитки растут в первый год жизни, а потом прибавляют в размерах всё медленнее. Фото: Марина Белкина

— Это идеальные животные, — шутит Эвелина. — Довольствуются овощами, фруктами и яичной скорлупой и быстро привыкают к рукам: дети очень любят гладить и купать их.

Взрослая ахатина может перерасти щенка миниатюрных пород. Фото: Марина Белкина

Науке известно около 100 видов гигантских улиток, у заводчиков популярны около 20 — они различаются формой и рисунком раковины и цветом туловища — от молочно-белого до тёмно-коричневого. Зоо-магазины и владельцы ахатин продают юных питомцев от 30 рублей за штуку, но лучше покупать их у профессиональных заводчиков. Здоровая ахатина при правильном содержании живёт до 10 лет. Самые крупные экземпляры весят как буханка хлеба и едва помещаются на ладони.

Ахатина ахатина тигр - один из самых редких видов наземных улиток. Она отличается рыже-коричневой раковиной с характерными тёмными полосами, похожими на тигриные. Фото: Марина Белкина

Как рассказала заводчица улиток из Санкт-Петербурга Марина Белкина, улиток держат в закрытых террариумах или пластиковых контейнерах с несколькими отверстиями. На дно кладутся специальный грунт и мох, который позволяет поддерживать высокую влажность. В террариуме должна постоянно лежать кальциевая подкормка и овощи или фрукты, посыпанные зерносмесью, несколько раз в неделю надо добавлять в рацион белковую подкормку — гаммарус или дафнию. Жилище питомцев достаточно периодически опрыскивать из пульверизатора, чтобы на стенках контейнера образовывалась испарина. Делать уборку в террариуме достаточно раз в одну-две недели.

Ахатины оставляют потомство до 300 детенышей, причём отсутствие партнёра — вовсе не помеха для производства. Фото: Марина Белкина