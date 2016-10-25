«Мы не путаем зоозащиту и «зоошизу»

Трудно представить, но многие из этих кошек попадали на передержку с тяжёлыми травмами. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

В Екатеринбурге движение зоозащитников очень популярно — эти люди находят, лечат и пристраивают бездомных животных. Как устроена эта помощь, сколько кошек нужно для счастья и чем зоозащита отличается от «зоошизы», «ОГ» рассказала совладелица частной передержки для кошек Юлия Новосёлова.

Передержка «Чеширские кошки» появилась четыре года назад случайно. В дверь подруги Юлии Новосёловой — Юлии Возбранной — постучали соседи и спросили, не её ли кот ходит по лестничной площадке. Кот сделал вид, что живёт у неё, и прошёл в квартиру. Так появился первый постоялец. Девушки всегда любили животных, поэтому вместе решили организовать дома передержку.

— Передержку кошек представляют как что-то ужасное — грязь, вонь и несчастные соседи. Мы избегаем этого и не путаем зоозащиту и «зоошизу», когда люди заводят большое количество животных и не могут обеспечить им уход и пристрой, — рассказала Юлия Новосёлова. — Мы стараемся не держать одновременно больше 25 животных.

* 200 новых хозяев и четыре возврата. Кошки, в отличие от собак, не представляют угрозы человеку на улице, поэтому ими в городе в основном занимаются несколько десятков частных передержек и 3–4 фонда, получающие спонсорскую помощь. Последние предлагают передержкам принимать 15–20 животных в месяц и за это обеспечивают их кормом, а также подыскивают новых владельцев.

— Мы не сотрудничаем с фондами. Во-первых, мы не отдаём животных людям без собственного жилья. Это хоть как-то гарантирует, что кошка больше не потеряется или не будет выброшена. За четыре года мы отдали около 200 животных, и у нас было всего четыре возврата. Во-вторых, мы занимаемся в основном больными животными. Чтобы поправить их здоровье, нужны профессиональные корма, а фонды не всегда могут их предоставить, — объяснила зооактивистка.

* Финансирование. 45 тысяч рублей — минимальная сумма для покупки кормов и наполнителя для передержки. На ветобеспечение (стерилизацию, обработку от паразитов и лечение) может тратиться от 5 тысяч в месяц до неограниченных сумм. Около 70 процентов всех затрат обеспечивают благотворители, остальное — вложения временных хозяек «Чеширских кошек». Девушки считают, что государству не-обязательно помогать частным передержкам. Гораздо важнее сформировать в России культуру содержания животных.

* Кошка — это дорого и сложно. По словам Юлии Новосёловой, часто люди телевизор выбирают тщательнее, чем кошку, и не знают, чем её кормить и чего от неё ожидать. Между тем содержать кошку сложно и дорого: придётся вложиться как эмоционально, так и материально. Сразу около трёх тысяч рублей надо потратить на покупку лотка, мисок для еды, игрушек и когтеточки — без неё кошка будет царапать ваши обои. Потом ежемесячно придётся тратиться на корм и наполнители.

* Чего ждать от «приёмышей»? Агрессию часто проявляют бывшие «отказники» — кошки, которые сначала были любимыми, а потом оказались выброшенными. Им нужно больше времени, чтобы снова довериться человеку. Взрослая кошка с улицы, которая понимает, что больше не нужно бояться собак и холода, искать еду, пере-ехав в новое жильё, старается быстрее вписаться в сложившуюся систему.

* Сколько животных держать дома? Оптимальное количество — не больше двух. При этом часто люди заводят вторую кошку, потому что первая — неласковая. Тогда при появлении второго животного первая кошка может начать конкурировать за внимание человека и тоже станет более ручной. Иногда берут «кошку для кошки» — чтобы она составила компанию первой и играла с ней. Однако не стоит брать вторую кошку, если первая очень эгоистична или у неё есть хронические болезни. Процесс полной адаптации животных друг к другу может затянуться от двух недель до года. При этом однополые животные принимают друг друга сложнее, а кошки хуже принимают второго питомца, чем коты.

Первое время кошки находятся на карантине, чтобы не допустить распространение инфекции на передержке. Фото: Александр Зайцев