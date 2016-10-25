Областное правительство добавило денег на отлов собак

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Департаментом ветеринарии Свердловской области были подготовлены предложения о распределении дополнительных объёмов субвенций муниципалитетам региона по организации отлова и содержания безнадзорных собак. Так, Ивдельскому ГО на эти цели добавлено 316 тысяч рублей, Туринскому — 228 и Кировградскому — 54 тысячи рублей.

Как пояснила «ОГ» заместитель директора областного департамента ветеринарии Наталья Гурьева, указанные в постановлении правительства области № 743-ПП от 18.10.2016 года средства резервировались ещё в начале года, и всем муниципалитетам было предложено участвовать в их распределении, обосновав при этом необходимость расходов. Обоснованные заявки поступили только от трёх городских округов.