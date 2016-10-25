час назад
Как кормить питомца в своё отсутствие?
Этим вопросом владельцы животных задаются, если надо уехать на пару дней или задержаться на работе. Один из способов — воспользоваться специальными кормушками, которые можно купить в зоомагазинах.
час назад
Тагильчане жалуются в полицию на верблюдов
В дни спектаклей возле Нижнетагильского театра кукол появляются лошади, пони, ослики, олени и верблюды. Их погонщики встречают зрителей на подходах к театру, приглашая детей покататься, а после спектакля выстраивают свою живность вдоль крыльца. Навязчивый сервис вкупе с кучами помёта по всей округе раздражают местных жителей.
час назад
За юннатами Заречного присматривает игуана
Школьных живых уголков сейчас осталось немного: хлопотно это, да и здоровью некоторых детей (например, с аллергией или астмой) общение с животными может только навредить. Поэтому самые увлечённые юные натуралисты теперь собираются в экологических кружках при учреждениях дополнительного образования. Одному из самых старых уральских юннатских кружков — клубу «Снегирь» при Дворце культуры «Ровесник» в Заречном — скоро исполнится 30 лет: первые городские натуралисты уже приводят туда своих детей.
час назад
Конкурс
Редакция «ОГ» совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник» объявляет конкурс фотографий «Один в один».
час назад
В Первоуральске козёл позавтракал на капоте автомобиля
Забавный инцидент запечатлел на камеру первоуралец, который утром обнаружил на капоте своей машины голодного козла.
час назад
Тагильский кот, покоривший Эльбрус, завёл Инстаграм
У кота Графа, который стал звездой Интернета после восхождения на Эльбрус с тагильчанином Андреем Останиным, появилась собственная страничка в соцсети Инстаграм.
час назад
Областное правительство добавило денег на отлов собак
Департаментом ветеринарии Свердловской области были подготовлены предложения о распределении дополнительных объёмов субвенций муниципалитетам региона по организации отлова и содержания безнадзорных собак. Так, Ивдельскому ГО на эти цели добавлено 316 тысяч рублей, Туринскому — 228 и Кировградскому — 54 тысячи рублей.
час назад
«Мы не путаем зоозащиту и «зоошизу»
Хозяйки приюта для кошек — о том, как найти брошенным животным новый дом.
час назад
На Урале разводят улиток с ладонь
Гигантских африканских улиток — ахатин и архахатин — россияне начали держать в качестве домашних животных лет 15 тому назад. Сегодня во всех крупных городах можно найти питомник или заводчика этих моллюсков. Самые спокойные в мире питомцы не шумят, не кусаются, неприхотливы и гипоаллергенны.
16 часов назад
Европа признала Александра Попова
Пять лет назад (в 2011 году) в штаб-квартире Международного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве состоялось открытие обновлённого зала заседаний, который получил имя нашего земляка, уроженца Краснотурьинска Александра Попова.