Тагильский кот, покоривший Эльбрус, завёл Инстаграм

Фотосессию в карьере Андрей в шутку назвал «похождениями кота на Марсе»

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

У кота Графа, который стал звездой Интернета после восхождения на Эльбрус с тагильчанином Андреем Останиным, появилась собственная страничка в соцсети Инстаграм.

Хозяин зарегистрировал питомца под ником «Граф Андреевич», и сейчас у пушистого пользователя уже 276 подписчиков. На снимках кот то «помогает» хозяину менять шины, то очаровывает соседских кошек, а недавно побывал на Богдановичском карьере.

Теперь тагильская знаменитость участвует в конкурсе «Главная кошка страны» — Андрей надеется, что именно популярность поможет его питомцу победить в голосовании.