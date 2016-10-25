В Первоуральске козёл позавтракал на капоте автомобиля

Желание полакомиться оказалось сильнее страха. Фото: life.ru

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Забавный инцидент запечатлел на камеру первоуралец, который утром обнаружил на капоте своей машины голодного козла.

Животное взобралось на машину, чтобы дотянуться до ягод рябины, и появление человека нисколько не смутило его. Кузов почти не пострадал: осталось лишь несколько царапин на капоте. По словам местных жителей, такие инциденты случаются часто: хозяйка отправляет скот на вольный выпас.