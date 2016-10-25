Читательница «ОГ» Наталья Рудакова со своим гигантским шпицем Оливером отдыхает на Кипре. Фото: Наталья Рудакова

Опубликовано в №200 от 26.10.2016

Редакция «ОГ» совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник» объявляет конкурс фотографий «Один в один». Домашние любимцы часто бывают внешне похожи на своих хозяев. Вам многие говорят, что у вас много общего с вашей собакой или котом? Ждём ваши фотографии с кратким описанием по электронной почте osk@oblgazeta.ru или по адресу 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, редакция газеты «Областная газета», с пометкой «На конкурс».

Самые интересные снимки мы опубликуем на страницах «ОГ», а три победителя получат ценные призы от «Заповедника».